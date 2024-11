Angie Vansteenkiste (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Wervik: “Van Wervik weer een bruisende stad maken”

Angie Vansteenkiste uit de Geluwestraat komt als tweede opvolger in de gemeenteraad. Angel Devos is rechtstreeks verkozen, maar kan niet zetelen omdat ze bloedverwante van haar moeder Sabine Bille is. Eerste opvolger ex-schepen Jozef Claeys (81) verzaakt aan zijn mandaat. “Ik wil de mensen bedanken die in mij geloofden, want ik had nooit gedacht dat ik in de gemeenteraad zou geraken”, zegt Angie, die 211 voorkeurstemmen kreeg. “Ik ben dan ook heel trots dat ik kan meehelpen aan verandering voor onze mooie stad. Eerst en vooral gaan we voor veiligheid en goede zorg voor mens en dier. Daarnaast wil ik ook opkomen voor onze jeugd, want zij zijn onze toekomst. Het doel is van Wervik weer een bruisende stad maken.”