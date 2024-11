Analyse verkiezingsresultaten Wingene en Ruiselede: Voorkeurstemmen kloppen niet in telbureau 003

Vandaag werden de fijnmazige, gedetailleerde stemresultaten per gemeente van het Agentschap Binnenlands Bestuur vrijgegeven en daar vallen toch wel enkele accenten op. Vooreerst dat het verkeerd aantal doorgegeven voorkeurstemmen gegroepeerd zit in het Wingens telbureau 003. En dat burgemeester Lieven Huys zijn voorsprong op CD&V-collega Brecht Warnez te danken heeft aan zijn thuisbasis Zwevezele.

De gemeenten Wingene, Zwevezele en Ruiselede zitten verdeeld over acht telbureaus. Wingene zit onder telbureaus 001, 002 en 003, Zwevezele onder telbureaus 004, 005 en 006 en Ruiselede onder telbureaus 007 en 008. Als je de Wingense telbureaus met elkaar vergelijkt, valt het meteen op. In de drie telbureaus hebben mensen ongeveer evenveel lijststemmen uitgebracht, namelijk zo’n 1.100 stuks. Maar het aantal voorkeurstemmen in bureau 003 voor onder meer Lieven Huys, Brecht Warnez en Tom Braet is opvallend lager dan in de twee andere bureaus. In telbureau 001 haalt Brecht Warnez 708 stemmen, Lieven Huys 432 stemmen en Tom Breat 340 stemmen. In telbureau 002 is dat respectievelijk 661, 476 en 304 stemmen. In telbureau 003 wordt dat plots respectievelijk slechts 266, 163 en 143 voorkeurstemmen. Dat is niet eens de helft van de andere bureaus!

Zwevezele

Opvallend zijn de resultaten van Brecht Warnez over de drie deelgemeenten: hij wint in vijf van de acht bureaus. Mocht er gestemd zijn in de gemeente Wingene alleen, had Warnez afgetekend gewonnen. Burgemeester Lieven Huys scoorde een goed kiesresultaat, maar het is zijn thuisbasis Zwevezele die hem de sjerp bezorgt: daar haalt hij respectievelijk 703, 515 en 529 stemmen tegenover 390, 282 en 284 voor Warnez. Maar Brecht Warnez scoort dan weer opvallend in Ruiselede! Met een totaal van 462 Ruiseleedse stemmen scoort hij beter dan bijvoorbeeld schepen Frans Deboeck (309) die zich al jaren intens inzet voor het Ruiseleedse verenigingsleven maar daar ditmaal niet zo voor beloond wordt.

Opvallend: de landbouwsector heeft als één groep gestemd

Lijsttrekker voor het oppositie-kartel NV&A Respect Burgerbelangen Pieter-Jan Verhoye heeft de beste score binnen zijn partij in 6 van de 8 telbureaus. Burgemeester Greet De Roo haalt in Ruiselede een degelijk resultaat met in totaal 618 stemmen. In Zwevezele en Wingene is dat verwaarloosbaar minder.

Landbouw

Er zijn wel meer accenten die opvallen: politici die een hechte band hebben met landbouw, halen stabiele resultaten. Het is duidelijk dat de landbouwsector als één groep heeft gestemd. Er is ook duidelijk onder en voor de eigen kerktoren gestemd. Respect-kopman Hannes Gyselbrecht haalt in Ruiselede alleen al 1.132 stemmen! Dat is ronduit indrukwekkend. Nogal wat andere Respect-leden zoals Tom De Paepe en Chris Hullebusch scoren eveneens prima. En dan zijn er nog de opvallende resultaten van nieuwkomers Jelle Rutsaert en Michiel Van Robaeys die als absolute nieuwkomers in Ruiselede probleemloos in de top vijf belanden. Kortom, interessante info voor lokale politici om een meer gericht beleid of oppositie te voeren.