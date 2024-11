Aline Van den Weghe (CD&V/N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Zulte: “Als architect ligt ruimtelijke ordening me nauw aan het hart”

Architecte Aline van den Weghe (42) komt uit een politieke familie. Haar overgrootmoeder was nog burgemeester van Olsene, haar oom en zus zetelden beiden in de gemeenteraad. Met 410 voorkeurstemmen werd nu ook Aline verkozen.

“Ik hoopte wel op een zetel maar ik ben er pas laat bijgekomen als kandidaat. Ik wist dat het moeilijk zou zijn en ben heel tevreden met het resultaat. Als architect ben ik erg geïnteresseerd in ruimtelijke ordening. Dossiers zoals Lys Yarns, de Wolspinnerij of de heraanleg van de N43 liggen me nauw aan het hart. Verder is het sport- en verenigingsleven erg belangrijk voor mij. Ik heb er zelf veel uitgehaald en wil dat anderen ook die kans krijgen.” Aline behaalde vroeger heel wat medailles in de acrobatische gymnastiek.