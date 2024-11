Bijna 78 procent van Merkem stemt voor Lijst Burgemeester

Dankzij de zogenaamde fijnmazige verkiezingsresultaten die voor het eerst beschikbaar zijn, kunnen we zien wie waar goed gescoord heeft. In Houthulst maakt het de verkiezingsoverwinning van Jeroen Vandromme nog indrukwekkender. Zo kleurden maar liefst 1.000 van de 1.500 kiezers in Merkem en Jonkershove het bolletje achter de naam van burgemeester Jeroen Vandromme in.

Voor het eerst maakte het Agentschap Binnenlands Bestuur de zogenaamde fijnmazige resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Daarin kun je in detail zien hoe de kiezers in welke wijken en/of deelgemeenten gestemd hebben.

In Houthulst waren er vier telbureaus waarvan nu de afzonderlijke resultaten bekend zijn. Daaruit blijkt vooral dat de verkiezingsoverwinning van Lijst Burgemeester meer dan verdiend is. In geen enkel telbureau komen de andere partijen ook maar aan de knieën van Jeroen Vandromme en co.

Het kleinste verschil zien we in Sint-Kristoffel, waar Lijst Burgemeester 59 procent en Vlaams Belang 23,8 procent haalde. Het grootste verschil laat zich optekenen in Merkem-Jonkershove. Daar haalt Lijst Burgemeester maar liefst 77,9 procent van de stemmen terwijl grootste concurrenten N-VA en Vlaams Belang met moeite 10 procent halen.

In geen enkel telbureau komt de rest nog maar aan de knieën van Vandromme en co

Dat Jeroen Vandromme afkomstig is van en woont in Merkem verklaart wellicht waarom hij er met 989 voorkeursstemmen gaat lopen. Dat is meer dan dubbel zoveel als de verdienstelijke tweede Tessa Vandewalle (453).

Vlaams Belang

Voor de verkiezingen was het nieuwsgierig uitkijken naar het resultaat van Vlaams Belang, dat met de nationale verkiezingen in juni de grootste partij werd in Houthulst. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen scheerde de partij van lijsttrekker Jackie Vercamer minder hoge toppen.

De beste score behaalde de partij in Sint-Kristoffel met 23,8 procent. Opvallend ook bij Vlaams Belang is dat Stefanie Sander de meeste stemmen haalt in Houthulst en Sint-Kristoffel, terwijl Jacky Vercamer de best scorende Vlaams Belanger is in Klerken, Merkem en Jonkershove.

(TG)