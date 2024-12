“Al met volle goesting gestart met voorbereiding van meerjarenplan”: Raadsleden nieuwe gemeenteraad van Avelgem leggen de eed af

Op maandag 2 december vonden de installatieraden plaats voor de nieuwe bestuursorganen in Avelgem. 21 verkozenen werden geïnstalleerd als raadslid. Alles verliep vlekkeloos in het Huis aan de Schelde.

Tijdens de druk bijgewoonde installatievergadering werd ook het nieuwe college van burgemeester en schepenen voorgesteld. Naast aangewezen burgemeester Lut Deseyn (gbA+burgemeester Lut) telt de nieuwe beleidsploeg vier schepenen, een minder dan de vorige legislatuur om kosten te besparen. Na kennisname van de verkiezingsuitslag van 13 oktober en onderzoek van de geloofsbrieven, legden 21 verkozen raadsleden hun eed af. In de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) zetelen dezelfde leden.

Gemotiveerd schepencollege

Kurt Desmet is de voorzitter van de gemeenteraad. Hij vervangt Stijn Decraene. gbA+burgemeester telt 11 zetels, Team Avelgem zes en tandem vier. Trees Vandeputte moest haar functie als schepen afstaan aan Bram Van den Bunder. Er moet immers ook een man in het schepencollege zetelen. “De kiezer koos nu eenmaal om voor allemaal vrouwen te stemmen”, vertelt Lut Deseyn. “Wij kiezen echter de wetten niet. Door de coalitie met een tweede partner werd Bram Van den Bunder de man in het schepencollege. Met anciens Caroline en Liesje en mezelf vormen we met Charlotte en Bram een gemotiveerd schepencollege.”

“We hebben een ploeg met allemaal serieuze mensen” -Burgemeester Lut Deseyn

“We zijn alvast heel ambitieus en met volle goesting al gestart met het voorbereiden van het meerjarenplan. We hebben een ploeg met allemaal serieuze mensen. Onze aanpak word alvast geapprecieerd door de inwoners van Avelgem. Hier heb ik een heel goed gevoel bij.”

Verkozenen

Werden verkozen volgens rangorde: Annicq Verschuere (tandem), Tom Beunens (tandem), Koen Byls (Team Avelgem), Trees Vandeputte (Team Avelgem), Lut Deseyn (gbA+burgemeester Lut, Caroline Valck gbA+burgemeester Lut), Bram Van den Bunder (Team Avelgem), Liesje Cartreul (gbA+burgemeester Lut), Simon Vandendriessche (gbA+burgemeester Lut), Stefanie Christiaens (gbA+burgemeester Lut), Kenneth Hennion (tandem), Eva Deflo (Team Avelgem), Charlotte Groenez (gbA+burgemeester Lut), Jens Vanwambeke (Team Avelgem), Bram Vercoutere (gbA+burgemeester Lut), Lotte Baert (Team Avelgem), Kurt Desmet (gbA+burgemeester Lut), Franky Van Haesebroucke (gbA+burgemeester Lut), Ronny Vanrenterghem (gbA+burgemeester Lut), Hilde Vermeersch (gbA+burgemeester Lut) en Mario Schamp (tandem).

