Geplande fusie Ruiselede en Wingene zorgt voor verdeeldheid: “Niet betrokken bij voorbereiding”

Tijdens de verkiezingen in 2018 was er geen enkele partij die warm liep voor een fusie van Ruiselede met wie dan ook. Dat Wingene en Ruiselede vorig jaar dan toch een fusie aankondigden als het beste idee ooit, sloeg in als een bom. Niet zozeer in Wingene, waar de hele operatie werd afgedaan als de logica zelve. Maar in Ruiselede wapperden de zwarte vlaggen, sprak oppositiepartij Respect dramatisch over het ‘wegvagen van 900 jaar geschiedenis’ en werd de lokale bevolking onderge-sneeuwd met bevragingen en uiteindelijk een referendum. Volgend jaar moet de Raad van State de knoop doorhakken.

Met een fusie is het zoals met een goed huwelijk: dat loopt het best tussen gelijkwaardige partners. De ervaring van jaren leert dat fusies van grote jongens met (veel) kleinere partners altijd op groot verzet stuit van de kleinere wederhelft. Geen wonder dat de Wingense burgemeester Lieven Huys de Ruiseleedse verontwaardiging met enige verwondering vaststelt. “In 1977 fusioneerde Zwevezele met Wingene. Vandaag – 46 jaar later – maakt niemand daar nog een punt van. Geen enkele Zwevezelenaar voelt zich een Wingenaar. Dat zullen de Ruiseledenaars straks ook niet doen.”

Perfect verdedigbare argumenten

Dat de geplande fusie in Ruiselede voor twee kampen heeft gezorgd, heeft meer te maken met emoties dan met gezond verstand. Sterker nog: beide kampen hebben perfect verdedigbare argumenten. Burgemeester Greet De Roo is een ervaren politica die zo’n 30 jaar op haar conto heeft, waarvan de helft als burgemeester. Ze wéét waarover ze praat. “Ik ben het beu jaar na jaar brandjes te moeten blussen, met te weinig personeel te werken bij gebrek aan sollicitanten – logisch, als je méér kan verdienen in Tielt of Roeselare – of te weinig financiële middelen.”

“Ruiselede en Wingene moeten dezelfde taken even vakkundig uitvoeren. Dat is onmogelijk” – Greet De Roo

Hier spreekt geen politica die aan postjes denkt of andere onzin, eerder een bezorgde burgemeester die haar inwoners zo goed mogelijk wil helpen en machteloos moet toezien hoe de regering de lokale dienstverlening elk jaar steeds ingewikkelder maakt. Voor burgemeester Huys is gemeentebeleid een simpele oefening wiskunde. “Ruiselede telt 40 man personeel, Wingene 110. Dat is bijna driemaal zoveel. We worden verondersteld allebei dezelfde taken even vakkundig uit te voeren. Dat is onmogelijk. Een bediende die drie tot vijf verschillende taken op zich moet nemen, kan niet hetzelfde niveau halen als een specialist in één materie.” Als je na de fusie kan rekenen op 150 man personeel, lukt dat waarschijnlijk beter.

Schaakmat

De manier waarop de fusie aan de bevolking werd meegedeeld, is een ander paar mouwen. Oppositiepartij Respect – die in 2018 maar 1% minder stemmen haalde dan het huidige RKD-bestuur – werd amper enkele uren vóór de officiële aankondiging ingelicht. “We zijn als oppositie schaakmat gezet”, treurde fractieleider Hannes Gyselbrecht, die opmerkte dat er aan de voorbereiding van de fusieplannen een en ander rammelt: geen inspraak, geen overleg, geen bevragingen, geen deugdelijk vooronderzoek, geen alternatieve pistes … Kortom, de hele fusie-operatie is even transparant als de huidige modderstraten van Doomkerke.

Uitgerekend op 27 november 2022 – op het moment dat de Marokkaanse winger Abdelhamid Sabiri onze Rode Duivels een uppercut bezorgt met een onnodige weggegeven vrije trap – verzetten 1.753 Ruiseledenaren zich in een referendum tegen de fusie. De uitslag is even dramatisch als het niveau van onze nationale ploeg en was wellicht even vermijdbaar geweest als de 0-2 die er uiteindelijk op volgde.

Logisch, want ook oppositiepartij Respect voelt de geplande fusie aan als buitenspel en roept nu de VAR – in casu de Raad van State – in, om dit hele opzet ongeldig te laten verklaren. In de motivering worden maar liefst negen schendingen opgesomd: van het zorgvuldigheidsbeginsel, over de motiveringsplicht tot het onpartijdigheidsbeginsel.

Hogere belastingen

“Als de Raad van State slechts één van die argumenten weerhoudt, moet de hele fusie-procedure opnieuw gedaan worden”, maakt fractieleider Hannes Gyselbrecht zich sterk. “Mocht het RKD-bestuur ons garanderen dat de huidige belastingen blijven, zouden we ons al inschikkelijker tonen”, aldus Hannes. “Ik maak me sterk dat zowat de helft van de befaamde 4 miljoen fusiebonus reeds vóór het einde van 2024 zal opgesoupeerd zijn aan allerlei studies, begeleide fusietrajecten, samenvoegen van diensten en veranderen van straatnamen.”

“Ik herhaal: we zijn niet tégen een fusie, wel tegen de procedure. Wingene heeft het hoogste percentage op de personenbelasting en de hoogste onroerende voorheffing van heel de regio. Als Ruiselede dan toch moet huwen, dan liefst met de mooiste bruid. Wat dat betreft blijft Wingene een dure vogel.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.