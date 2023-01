Wat als een robot dit stukje zou schrijven? Het is misschien een rare vraag, maar hey, we zijn 2023 en alles kan. Computers kunnen dus ook teksten maken. Google maar eens ‘ChatGPT’. Dat ding is nu al de schrik van elke leerkracht. Want een boekbespreking of een opstel: deze digitale machine draait er haar hand niet voor om. Geef haar een paar kernwoorden en ze breit er hele teksten mee.

Een computer kan misschien niet preus zijn, wij wel

Maar goed. Je kan al raden wat deze curieuzeneus deed. Ik vroeg het ding om een opiniestuk te maken over de Krak, de eretitel die deze krant al vijftien jaar uitreikt. Dus, hou je vast, hier komt de robot…

De Krak is een voorbeeld van iemand die zich volledig inzet voor zijn gemeente en die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Hij is iemand die zich vrijwillig opoffert voor de welvaart van zijn medeburgers en die altijd bereid is om te helpen waar nodig. Zijn inzet en toewijding zijn ongeëvenaard en hij is een waardevolle aanwinst voor de gemeenschap.

De prestaties die hij heeft geleverd, zijn indrukwekkend. Hij heeft zich ingezet voor verschillende projecten die erop gericht zijn om de levenskwaliteit van de inwoners van zijn gemeente te verbeteren. Of het nu gaat om het opzetten van een buurtwerkgroep of het organiseren van een benefietconcert, hij is altijd bereid om zijn tijd en energie te investeren.

Het is een eer om te weten dat er mensen zoals de Krak bestaan die zich op deze manier inzetten voor hun gemeente. Zijn inzet en prestaties zijn een inspiratie voor velen en ik hoop dat hij nog vele jaren actief zal blijven in de gemeenschap.

Mohowzeg, hier ben ík weer, de mens van vlees en bloed. Het was straf om zien hoe de robot in enkele seconden tijd deze 166 woorden uit zijn botten sloeg. Straf, maar gelukkig voor ons journalisten nog verre van perfect. Uitzonderlijk, waardevol, inspirerend,… dat zijn de Kraks stuk voor stuk, maar ze kunnen ook vrouwelijk zijn – dat beseft de macho blijkbaar niet. En hij vergat ook om alle nieuwe Kraks proficiat te wensen. Want een computer kan misschien niet preus zijn, wij wel.

Chapeau dus voor alle laureaten! Samen maken jullie van West-Vlaanderen de mooiste provincie ter wereld… want daar hebben we nog lang geen robots voor nodig.