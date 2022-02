Ik weet niet of u het gevoeld hebt, maar sinds deze week woont u in een regio. West-Vlaanderen is nu officieel opgedeeld in ‘Westhoek’, ‘Regio Oostende’, ‘Regio Brugge’, ‘Midwest’ en ‘Zuid-West-Vlaanderen’.

Die extra laag ‘referentieregio’s’ zou volgens bevoegd minister Bart Somers moeten zorgen voor minder ‘bestuurlijke versnippering’, maar volgens kwatongen is dit een eerste stap richting een oude, blauwe droom: de provincies afschaffen. Dat zou meteen verklaren waarom ze in Limburg absoluut niet wilden weten van een nieuwe knipbeurt. Daar worden ze nog altijd ouderwets wakker in één referentieregio.

Voor alle zekerheid kozen wij eieren voor ons geld en interviewden we nog snel gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. De man van Vooruit is ongetwijfeld niet onze bekendste politicus, maar hij bestuurt dus mee onze provincie – nu die nog bestaat. En wat hij in deze krant zegt, is op zijn minst interessant te noemen. Dat wij hier geen fietspaden kunnen vernieuwen omdat Antwerpen geld nodig heeft voor de overkapping van hun ring, bijvoorbeeld. Dat wij ook miljoenen euro’s mislopen om van West-Vlaanderen een groenere en dus gezondere provincie te maken.

Het is tijd om op te komen voor onze provincie… nu die nog bestaat

Dat heeft verschillende redenen, maar volgens mij één héle belangrijke: we hebben te weinig toppolitici. Te weinig ministers die voor ons aan de boom schudden. Is het toeval dat een Limburgse minister aan zes Limburgse kandidaten de kans geeft om Nationaal Park of Landschapspark te worden (en veel centen te krijgen)? Wij hebben hier slechts één kandidaat en dat hadden er met een bevoegde West-Vlaming één of twee meer kunnen zijn.

Het is een publiek geheim dat politici zorgen voor hun regio. Of sta mij toe, Bart Somers: voor hun provincie. En dat is ook logisch. Daar wonen de mensen die op hen stemmen. In Limburg – om die maar weer te noemen – lopen vier ministers rond. Hier twee.

Bij deze een oproep aan alle West-Vlaamse politici in Brussel. Tijd voor frontvorming. Tijd dat jullie eens écht de handen in elkaar slaan om over partijgrenzen heen op te komen voor onze provincie… nu die nog bestaat.