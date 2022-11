Na de deadline van dit stukje wacht me nog een zwarte taak. Ik moet de waarzegger in mezelf naar boven halen en voorspellen hoe Qatar-Ecuador, Kameroen-Brazilië en 46 andere voetbalmatchen in de groepsfase zullen aflopen. Het mag duidelijk zijn: de Grote KW-WK-pronostiek is niet onbelangrijk op onze redactie. Met een beetje meeval ben ik binnenkort een hele hoop twee euro-munten rijker…

Maar er valt voor de rest nog wel wat te zeggen over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Weinig goeds vooral. Van corruptie bij de toekenning tot het schenden van de mensenrechten tijdens de opbouw: nooit klonk de kritiek van tevoren zo oorverdovend luid. De Engelse krant The Guardian berichtte een jaar geleden al over minimaal (!) 6.500 gastarbeiders die er om het leven gekomen zouden zijn. De FIFA organiseert een toernooi dat levens kostte en dat kan niet genoeg aangeklaagd worden.

“Moeten we ons schuldig voelen als we naar een voetbalmatch willen kijken?”

Ondertussen lijkt West-Vlaanderen en bij uitbreiding de rest van het land nog niet echt warm te lopen voor de Rode Duivels. Of dat komt door de vele wantoestanden is een terechte vraag. Voor het eerst gaat het wereldkampioenschap niet door in de zomer en dat zal ook wel een domper zijn op de voetbalvreugde. Maar het is volgens mij ook voor het eerst dat opgeroepen wordt om niet te kijken naar het WK. Qatar boycotten zowaar, door naar ‘Bake Off’ te zappen in plaats van naar België-Canada te kijken. Moeten we ons dan straks schuldig voelen als we naar een voetbalmatch willen kijken?

Neen. En waarom niet? Omdat we wel eens een verzetje verdienen. Deze week nog vielen er bommen op Polen waardoor nog maar eens gevreesd werd/wordt voor Wereldoorlog Drie. Ik geef eerlijk toe dat ik dan eerder uitkijk naar een bom van Kevin De Bruyne en een spervuur van Belgische aanvallen. Voetbal is oorlog, maar sport is ook entertainment. Veel van wat naast het veld gebeurt is rot, maar op het gras telt alleen het spelletje.

En voor de rest hoop ik hard dat dit WK iets in gang zet wat in een land als Qatar anders nooit mogelijk zou zijn. Homoseksualiteit is daar bijvoorbeeld illegaal. Wat als het aantal regenboogvlaggen in de tribunes niet te tellen zou zijn? Ik zou er zowaar een pronostiek voor willen verliezen.