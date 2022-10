Ze waren weer in het nieuws: de lege brooddozen. Want, tja… Steeds meer kinderen worden steeds vaker zonder ‘stuutjes’ naar school gestuurd. Voor 1 op de 10 is dat zelfs dagelijkse kost. Ze moeten rekenen op vriendjes en vriendinnetjes met een extra boterham, of op leerkrachten met een gouden hart.

Het fenomeen is bekend. Het probleem bestaat al jaren. Van tijd tot tijd duiken trieste verhalen op en zien we confronterende beelden. Foto’s van lunches die bestaan uit zachte chips, pizza van eergisteren, verlepte hamburgers of gewoon… lucht.

Nieuw is dat het niet alleen meer gaat over gezinnen uit de rand van de maatschappij. Een juf uit Oostende getuigde deze week op Radio 1 over dit verontrustend verschijnsel: zij ziet nu ook steeds meer kinderen uit de middenklasse zonder middageten.

Is daar iemand door verrast? We krijgen vandaag de dag allemaal energierekeningen voorgeschoteld die duurder zijn dan de doorsnee som waarmee een huis maandelijks wordt afbetaald. Veel mama’s en papa’s moeten keiharde keuzes maken… De basisbehoeften van je bloedeigen kind zijn het laatste waar je op wil besparen. En toch worden steeds meer ouders daartoe gedwongen.

Een lege brooddoos is zoveel meer dan gewoon een lege brooddoos

Een kind met honger kan niet goed opletten in de klas. De schoolresultaten worden slechter, de kansen op een goeie, geslaagde opleiding worden kleiner. Een kind zonder evenwichtige voeding wordt sneller ziek. Dokters zijn duur, dus ook op langere termijn zijn die kinderen vaker slachtoffer van een slechtere gezondheid. Een lege brooddoos is dus zoveel meer dan gewoon een lege brooddoos. Het is een aanslag op het welzijn van een kind.

Dus… Kunnen we dit probleem eindelijk eens écht aanpakken?! Waar wachten we op om elk kind een gratis warme maaltijd te bezorgen op school? En neen, dat budget hoeft niet van de kinderbijslag te komen. Besparen op de kap van onze kinderen lijkt me echt geen goed idee.

Onderzoek van deze krant toont trouwens aan dat er steeds meer fastfoodrestaurants en snoepwinkels te vinden zijn rond onze scholen. Een extra reden om toch op zijn minst één voedzaam moment aan te bieden op school.

Er komt een nationale stakingsdag aan. Misschien moeten de kinderen op 9 november eens een dag de boeken neerleggen en de brooddozen openzetten.