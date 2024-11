OPINIE – De eretitel voor Rik Verheye is meer dan terecht: hij heeft met Nonkels een reeks gemaakt die een hele generatie nooit gaat vergeten

Het gebeurt niet vaak, maar we hadden het even gehad. Met het nieuws, voor alle duidelijkheid. Mijn humeur zakte dit weekend eerst onder nul door een klimaatwetenschapper met een duidelijke boodschap: foert. En dan was er weer die Rus. Hij heeft nu een raket die maar een kwartiertje nodig heeft om…

Bah. Genoeg, vonden we. De smartphone vloog in de hoek en in de andere hoek hoorden we de zoon lachen. Hij is negen en zat voor de zoveelste keer naar Nonkels te kijken. Het was de aflevering met het ondertussen legendarisch golfduel tussen Nonkel Willy (Rik Verheye) en Christian Van Eeden (Wim Opbrouck). Ik ging mee in de zetel hangen en toen de tanden van Barbara Sarafian sneuvelden, zat het weer helemaal goed met het humeur… met dank aan het brein van Rik Verheye.

“Verheye is zot van West-Vlaanderen en zelfs in Limburg mogen ze dat nu bijna elke dag horen… in ’t dialect, uiteraard”

De acteur, televisiemaker en voetbalvoorzitter uit Knokke-Heist mag zich nu ook officieel West-Vlaams Ambassadeur noemen. Na Wim, Niels, Wim & Saghine, Dominique, Maaike en Emma komt Rik in een rijtje terecht waar de hele provincie meer dan preus op is. De nieuwe eretitel van Rik Verheye mogen we dan ook meer dan terecht noemen. De man is zot van West-Vlaanderen en zelfs in Limburg mogen ze dat nu bijna elke dag horen… in ’t dialect, uiteraard.

Zelf ziet Rik deze verkiezing ook als een eerbetoon voor zijn mama, Christa. Alles heeft hij te danken aan haar, liet hij vol liefde verstaan. Het was ook zijn moeder die hem jaren geleden meenam naar de stadsschouwburg in Brugge. De jonge Rik zag er Wim Opbrouck drie uur lang de planken van het podium spelen en wist toen: dit wil ik ook.

En kijk: net als Wim met Het Eiland en In De Gloria, heeft Rik nu met Nonkels een reeks die een hele generatie nooit gaat vergeten. Net als Wim mag Rik zich nu ook Ambassadeur van West-Vlaanderen noemen. Dikke proficiat, kerel. Carpe diem!