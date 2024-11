“Medeklinkers? Wie heeft dat eigenlijk nodig?”: De West-Vlaming in kersvers Ambassadeur Rik Verheye

Het is een beetje een open deur intrappen maar curieuzeneuzen als we zijn, wilden we toch wel eens polsen hoe West-Vlaams Rik Verheye eigenlijk is.

1. Wat is je favoriet plekje in West-Vlaanderen?

“De zee uiteraard. Dat is thuiskomen. Maar ik ben op een rare manier gefascineerd door de barakken in Menen. Ik wil er een keer iets rond maken. Ik hou van het edgy, het volkse. West-Vlaanderen is een heel rijke provincie, ik vind alles de max. Ik geniet van een wandeling in ‘t Zwin in Knokke, ga even graag ‘s nachts in de Langestraat in Oostende op café of ergens in de Westhoek in een bruin café met mensen die ik niet ken of naar Club Brugge kijken. Ik ben gewoon heel graag in onze provincie. Er is een reden dat ik ben teruggekeerd, hé.”

2. Wat is je favoriet West-Vlaams woord?

“Een woord dat ik eigenlijk heel mooi vind – ik weet niet of het in Nonkels zat– is subbedutte, een seutje. Ik vind dat dat lekker in de mond ligt. Ik ben onlangs met mijn goeie vriend en televisiebroer Wim Willaert op café geweest in het Madeleintje in Nieuwpoort, het laatste visserscafé. Dat is heerlijk. Je zit daar gewoon met een pintje, de kade in de verte en op de achtergrond Johnny Turbo of Benny Scott én het West-Vlaams gemurmel. Dan word ik instant gelukkig. Dus is er een specifiek woord? Nee, ik vind gewoon de opeenvolging van heerlijk warme klinkers zalig. Fuck medeklinkers. Toch? Je hebt dat toch niet nodig, medeklinkers?”

3. Staat er West-Vlaamse muziek op je playlist?

“Ik luister vaak naar West-Vlaamse muziek, sowieso Flip Kowlier, ‘t Hof van Commerce, Brihang… Als ik wat gedronken ben, passeren ze allemaal de revue: Benny Scott, Johnny Turbo, Willy Lustenhouwer… En Lucy Loes uiteraard.Het is gedaan met de Dikke Madame. Dat vind ik nog beter dan haar zeekapitein.”

4. Op wat ben je het meest trots als West-Vlaming?

“De manier waarop de mensen in het binnenland naar ons kijken. Ze vinden ons zo ondernemend en harde werkers. We klagen niet en doen gewoon deure. Ik wil me daar graag mee vereenzelvigen. Ik ben altijd trots mezelf een West-Vlaming te mogen noemen. We zitten in een uithoek van het land, aan zee, dat heeft wel iets bijzonders. Bij ons stopt de wereld letterlijk, hé? Dit is het Beloofde Land. Dat is toch mooi dat je daar geboren bent?”

5. Welke karaktertrekken typeren de West-Vlaming?

“We zijn workaholics. En chauvinistisch. Ze zijn altijd bezig dat de Antwerpenaar heel chauvinistisch is maar ik denk dat ik duizend keer erger ben. Het voordeel is dat wij niet zo staan te roepen. In alle stilte zijn we de rest van het land aan het overpakken. Zo denk ik wel, dat is heel territoriaal, hé. Ik plas ook aan elke afrit van de E40. Wildplassen? Nee, afbakenen.” (lacht)