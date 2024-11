Enkel lof voor nieuwe Ambassadeur Rik Verheye: “West-Vlaanderen ziet hem graag”

Lekker eten, frisse drankjes, muziek van Flip Kowlier en een zaal vol schoon volk: op het gala van de West-Vlaams Ambassadeur waren alle ingrediënten aanwezig voor een absolute West-Vlaamse topavond. Over de kersverse Ambassadeur waren ze het volmondig eens: de juiste man op de juiste plaats.

Saghine Lampaert en Xavier Taveirne

Voor gewezen West-Vlaams Ambassadeur Saghine Lampaert is Rik een terechte winnaar. “De zes genomineerden zijn één voor één heel bijzonder. Maar ik begrijp de keuze. Rik ademt West-Vlaanderen, zeker met Nonkels.” Daar sluit presentator Xavier Taveirne zich bij aan.

“Het is jammer dat Rik twee jaar geleden niet won. Maar nu stonden de sterren goed voor hem. Hij is een ideale Ambassadeur en toont graag zijn liefde en enthousiasme. De provincie zet nu zijn armen open en zegt Rik, we zien je graag. Dit is een groot moment in zijn leven.” (CJ)

© Foto Kurt

Matthieu Bonne en ouders

Matthieu Bonne was ook genomineerd voor West-Vlaams Ambassadeur. “Dat was een heel grote eer. Zodra ik er Rik zag tussen staan, wist ik dat hij meer kans maakte. En na de ontmoeting vanavond begrijp ik ook waarom. Hij is een heel coole kerel. Ik ben trots dat ik naast hem mocht staan, ook al heb ik nog nooit Nonkels gezien. Nu hebben we beloofd dat we elkaars programma zullen bekijken”, lacht Matthieu.

Zijn ouders zagen de serie wel. “Rik is even sympathiek in het echt. Hij is een echte topambassadeur”, vertellen mama Carole en pluspapa Erwin. (CJ)

© Foto Kurt

Gouverneur Carl Decaluwé

De gouverneur van onze provincie blonk zowaar van trots, nadat Rik Verheye werd gekroond tot West-Vlaams Ambassadeur. “Ik ga eerlijk zijn, ik ben echt wel fan van Rik. Het werd tijd dat hij deze award in ontvangst mocht nemen”, meent Carl Decaluwé.

“Hij past perfect in het rijtje, want ook de andere jaren kiest de jury er telkens dé perfecte winnaar uit. Net als de vorige ambassadeurs straalt Rik de echte West-Vlaamse identiteit uit. Niet enkel in Nonkels, maar in elk project dat hij in handen neemt. Een plezante, intelligente en getalenteerde mens!” (PS)

© Davy Coghe

Nico Daenens van Daenens

Nico Daenens sleepte met zijn dienstenchequebedrijf Daenens de Ambassadeur van Bedrijvig West-Vlaanderen in de wacht, maar ook de keuze voor Rik Verheye juicht hij volmondig toe.

“Rik zet West-Vlaanderen als geen ander op de kaart. Zowel onze provincie als onze mooie taal. Hij is ook alomtegenwoordig. Geen mediafiguur is meer polyvalent dan Rik. En net als ik is hij ook voorzitter van een voetbalclub. Ik heb hem voorgesteld om volgende zomer met Sporting Hasselt een galawedstrijd tegen KRC Harelbeke te spelen. Dat zal vonken geven.” (PVH)

© Davy Coghe

Flip Kowlier

Flip Kowlier mocht de muzikale intermezzo’s voorzien en deed dat zoals vanouds voortreffelijk. Ook hij is in de wolken met Rik Verheye als Ambassadeur.

“Absoluut! Rik is ook iemand die heel publiekelijk West-Vlaams is en de spirit van West-Vlaanderen verder uitdraagt. In die zin vind ik het zeker terecht. Naast het feit dat hij zo West-Vlaams is, is het ook wel een heel groot talent in wat hij doet. Dat voetbalding volg ik eerlijkheidshalve niet zo goed, maar als acteur is dat een heel straffe gast. Als je die reeks Nonkels ziet, is dat écht goed gedaan. Ik heb daar met plezier naar gekeken.” (BVB)

© Foto Kurt

Julius en Dominique Persoone

Vader en zoon Persoone waren van de partij om de trofee voor de Ambassadeur van Bedrijvig West-Vlaanderen uit te reiken, en waren bijzonder verheugd met Rik als ambassadeur. “Een machtige keirel!”, aldus Dominique. “Zeker een terechte winnaar. Hij heeft zeker mee West-Vlaanderen op de kaart gezet. Zijn humor, zijn je m’en foutisme… Ik ben megapreus. Een meer dan terechte opvolger!” Ook zoon Julius is erg enthousiast. “Ik ben een megafan van Nonkels. Hij is een West-Vlaming die heel down-to-earth is en dicht bij zichzelf blijft. Superverdiend!” (BVB)

© Davy Coghe

Katrien Sabbe, Marijke Verhulst en Emily Dumarey van De Katrol

Zelf werden Katrien, Marijke en Emily gekroond tot Ambassadeur van Warm West-Vlaanderen. Deze avond kon voor de voortrekkers van de Oostendse vzw De Katrol dus sowieso al niet meer stuk, maar ook met de overwinning van Rik waren ze zeer tevreden.

“Een zeer sympathieke man. Dat werd zeker bevestigd op het einde van zijn speech toen hij zijn moeder bedankte omdat ze hem altijd bleef steunen, ook al was het financieel niet altijd gemakkelijk. Dat sluit mooi aan bij onze werking: jongeren een duwtje in de rug geven en zo alle mogelijke kansen bieden.” (PS)

