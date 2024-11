De vrouwen in het leven van kersvers West-Vlaams Ambassadeur Rik Verheye: “We zijn preus lik fjirtig!”

In het dankwoord had kersvers West-Vlaams Ambassadeur Rik Verheye niets dan lof voor de twee belangrijkste vrouwen in zijn leven. Omgekeerd geldt dat evenzeer. “Zijn grote sterkte is zijn veelzijdigheid.”

Rik werd vergezeld door mama Christa Pintelon (67) uit Knokke-Heist en vriendin Manon Fichefet (30) uit Oostende. “We zijn preus lik fjirtig”, glimlacht die laatste. “Het was mooi om te zien hoe hij echt geëmotioneerd was. Hij weet in alle bescheidenheid dat hij dingen maakt die geapprecieerd worden door de mensen, maar als er – gezegd wordt, betekent dat misschien net iets meer vanuit West-Vlaanderen.”

“Iemand vroeg aan zijn mama of zij de persoon is die hem met de voetjes op de grond zet, en ze antwoordde dat het nog nooit nodig is geweest. Rik is heel volks, voelt zich nooit beter dan iemand anders en loopt niet naast zijn schoenen. Hij doet wat hij graag doet, en de aandacht die hij krijgt, is een fijne bevestiging van zijn werk.”

Klein hartje

Mama Christa treedt haar bij. “Rik is gevoelig, attent en probeert altijd rekening te houden met de mensen rond hem. Het is wel niet altijd makkelijk om tijd voor ons vrij te maken, omdat het heel druk is.”

Op het podium zette hij zijn moeder letterlijk in de bloemetjes, omdat ze hem naar eigen zeggen altijd gesteund heeft in wat hij doet. “Zijn grote sterkte? Zijn veelzijdigheid. Ik doe zelf toneel, maar ik zag al van kleinsaf dat hij er wel zou geraken op een creatieve manier. Ik zat er een beetje mee in, maar mijn broer – die in het onderwijs actief is – zei me dat ik hem moest laten doen wat hij graag doet. Dat was met een klein hartje, maar hij heeft daar zijn weg in gevonden. Hij weet ook heel goed wat hij wil. Ik ben heel content als moeder.”