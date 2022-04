Mollenvanger Marc Denys wikt en weegt de 6 overblijvers

Was je ook zo geschrokken afgelopen zondag? Philippe, de saboteur van dienst die zomaar de deur achter zich dichttrekt! Dit was nog nooit vertoond. De makers hebben er goed aan gedaan hem uit zijn lijden te verlossen. Respect! Zowel voor Philippe als de makers. Vanaf zondag start het tweede deel van dit seizoen. Het wordt een nieuwe start met intussen vertrouwde gezichten. Welkom bij mijn analyse van het molgehalte van de zes overgebleven kandidaten.

Voor deze analyse zal ik gebruik maken van alle eerder opgedane kennis, gecombineerd met de geïmproviseerde derde opdracht van afgelopen zondag. Toen werd immers de nieuwe saboteur gekozen en wij zaten als tv-kijker op de eerste rij bij deze selectie. Eén van de zes kreeg via een scherm de boodschap ‘Jij wordt de Mol’ te zien. De grote vraag: wie?

Uma (26) uit Kortrijk

Uma uit Kortrijk is een kandidate die van aanpakken weet. Ze staat stevig in haar schoenen en geen inspanning is haar te veel. Het resultaat hiervan is dat ze net als Sven heel veel vertrouwen geniet van de groep. Leuk meegenomen voor een kandidate die de ambitie heeft om van rol te veranderen. Anderzijds zal het heel hard opvallen als Uma nu als onvoorbereide Mol begint te saboteren. Onze West-Vlaamse trots toonde geen enkele reactie bij het zien van haar scherm. We houden haar in de gaten!

Anke (32) uit Mechelen

Tijdens ‘De Zaak De Mol’ zagen we dat de Mechelse niet echt kan acteren. Haar overacting doet me toch serieus twijfelen of de makers bij de gewezen rechercheur (7 jaar ervaring) hebben aangeklopt voor de rol van de nieuwe saboteur. Anke lijkt tevreden als ze na de sollicitatie haar scherm te zien krijgt. Volgens mij berust ze in haar rol van kandidate die opnieuw op zoek gaat naar de verrader binnen het team.

Emanuelle (35) uit Genk

Doorheen het ganse seizoen doet Emanuelle al heel verdacht. In alle polls staat ze bovenaan genoteerd en ik zag al snel in dat de Limburgse gewoon een spelletje speelde. Zij had haar zinnen gezet op de overwinning en daarom deed ze alsof ze – als Spaanstalige – El Leon niet begreep. Ik zie nog steeds het verbaasde gezicht van Toon, toen ze aan een hond dacht i.p.v. een leeuw. Voor Emanuelle zou het niet zo moeilijk zijn om van rol te veranderen, ze mag gewoon verder doen zoals ze nu bezig is. Als de receptioniste te zien krijgt in welke rol ze het programma zal verderzetten, lijkt ze ietwat teleurgesteld. Ze leek me volgens mij iets te gretig en de makers zullen haar in de rol van kandidate gelaten hebben.

Sven (30) uit Denderleeuw

Sven geniet volop het vertrouwen van de groep en komt heel beheerst over. Twee troeven om van hem de nieuwe Mol te maken. Maar zou dit niet iets te voor de hand liggend zijn? Zou Sven een goeie Mol kunnen zijn? Absoluut! Hebben de makers voor hem gekozen? Voorlopig schuif ik iemand anders naar voren.

Yens (27) uit Barcelona

Yens… hij lijkt mij de grootste genieter van de groep. Veel kijkers zagen in zijn lachende gezicht, toen hij doorkreeg wat zijn eventueel nieuwe rol was, een bewijs dat hij de opvolger wordt van Philippe.

Mijn gevoel zegt dat hij het niet werd. Zondag start het seizoen opnieuw en als maker zou ik opteren voor een ervaren kerel die het klappen van de zweep kent, iemand die zich altijd en overal uit de slag kan trekken en het woord stress niet eens kent.

Bert (45) uit Kasterlee

Boomverzorger Bert lijkt mij dé geknipte persoon voor de rol van zijn leven. Afgelopen zondag lijkt hij – als enige – eerst wat te twijfelen of hij niet liever kandidaat zou willen blijven, maar hoe langer het selectieproces duurt, hoe meer pretlichtjes je in zijn ogen ziet branden. Tijdens de selectieproeven, het improviseren, zag ik een nieuwe Koen De Bouw opstaan, zo empathisch dat hij Frank Focketyn vastnam met beide handen toen de rasacteur verkondigde zwanger te zijn van hun denkbeeldig kindje. Op gesprek bij Gilles De Coster blijft Bert zoals steeds zijn rustige zelve, vertrouwt hij de presentator toe ook goed te kunnen liegen en volgens mij kreeg hij de rol. Sommige kijkers zien dan opeens een soort teleurstelling op zijn gezicht bij het zien van zijn scherm, maar ik trap er niet meer in.

Bert streepte afgelopen zondag één item af van zijn bucketlist (zijn optreden als Baby Bert op de Winter Parade op Gran Canaria), begin mei na de grote finale volgt er nog een streepje: hij was de Mol 2022.

Hasta la vista, mollenvrienden,Tot ‘Ollemolle Mol’!

Marc Denys