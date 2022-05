Mollenvanger Marc Denys sluit het jubileumseizoen van De Mol af

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden… De laatste aflevering van het seizoen is steeds een samenkomst met alle kandidaten. Zo horen we wie zij net voor de bekendmaking van de Mol verdachten en welke streken de Mol, zowel Uma als voorganger Philippe, uithaalden. Gastheer Gilles De Coster trakteerde een groep onbekende Vlamingen op een adembenemende trip op de Canarische Eilanden en intussen zijn het vrienden geworden. We gaan ze missen!

Wat een tumultueus tiende seizoen van De Mol! Wat eerst op een afvalrace leek (Nele die pijnlijk viel met als resultaat een spierscheur, rechercheur Anke uit Mechelen die een dubbele elleboogbreuk overhield aan haar sprong van de klif en eerste saboteur Philippe die overmand werd door twijfel en slaaptekort en op eigen verzoek uit het spel verdween), kreeg tijdens de laatste aflevering zo een waardig slot. En het was Uma, de West-Vlaamse leerkracht, die met een gezonde dosis lef en blakend van zelfvertrouwen de meubelen redde. In mijn laatste artikel ga ik dieper in op enkele mollenstreken en verborgen hints!

Drie mollenstreken van Philippe

1/ Goed begonnen is half gewonnen, dus in de eerste aflevering kwam Philippe al in actie. Hij positioneerde zich in de wagen naast opticien Gretel uit Damme. Hij verwijderde onopgemerkt roosjes van de taart, waardoor de opdracht mislukte. Veel kijkers vonden daar net Toon en Sven verdacht, omdat zij de taart droegen.

2/ Bij de opdracht ‘Koken voor de foodblogger’ saboteerde hij het dessert (ter waarde van 1.500 euro) door bijna alle eieren te laten vallen. Hij plaatste de zak met eieren rechtop op een muurtje en hij was er zeker van dat ze op de grond gingen terechtkomen door een windvlaag.

3/ Bij de astronautenopdracht had hij zich gepositioneerd in het voorlaatste wagentje. De bolleboos van de groep was Sven en aangezien er niet mocht voorbijgestoken worden, probeerde Mol Philippe hem zo stokken in de wielen te steken. Het plan mislukte echter, waardoor er maar liefst 4.000 euro bijkwam in de groepspot.

Conclusie: Philippe was supergoed voorbereid, maar geconfronteerd met een ijzersterke groep, begon hij te twijfelen. Tot overmaat van ramp versprak hij zich dan ook nog tijdens zijn slaap. Kamergenoot Bert, de boomverzorger, kon zijn oren bijna niet geloven toen de kinesist in zijn slaap zijn frustratie kenbaar maakte na alweer een geslaagde groepsopdracht: “Ik heb het verkloot”. De paniek sloeg keihard toe en alle zorgvuldig voorbereide mollenplannetjes stuikten als een kaartenhuisje in elkaar. Op dat moment zat er al 16.350 euro in de groepspot en Philippe was mentaal en fysiek op.

Drie mollenstreken van Uma

1/ Dat Uma als onvoorbereide Mol zich zo snel kon aanpassen, verdient een bloemetje. Via korte nachtelijke briefings werd ze door de makers klaargestoomd voor haar nieuwe rol en zo ontpopte ze zich tot redder van dit jubileumseizoen. Tijdens de schietopdracht kreeg ze het tweede meeste vertrouwen van de groep. Zij ging voor pasvragen, terwijl de twee kandidaten die mingeld riskeerden, Anke en Yens, het meest op de radar kwamen bij de kijker.

2/ Bij de opdracht in de bananenplantage gaf ze de verkeerde antwoorden. Uma vormde team met Anke en de rechercheur voelde dat er meer aan de hand was. De rechercheur uit Mechelen kwam de nieuwe Mol als eerste op het spoor, maar eventjes later was er die noodlottige bungeesprong en weg waren Ankes winstkansen. Na haar exit vertrouwde ze ons toe: “Ik leefde voor de eerste keer ook écht met een gerust gevoel naar de nakende eliminatie toe. Ik was honderd procent zeker van mijn Mol, en dat ben ik nog steeds.”

3/ Tijdens de finale in Paleis 12 moest voor een live-publiek een confetti-bom onschadelijk worden gemaakt. De West-Vlaamse paste omgekeerde psychologie toe bij Sven, de uiteindelijke winnaar. Voor het welslagen van de proef diende de blauwe draad doorgeknipt te worden en heel gedurfd stelde Uma die kleur dan ook voor aan Sven. Hij dacht dat ze hem in de val probeerde te lokken en koos voor geel: boem!

Wie goed had opgelet de voorbije weken kon dankzij drie goed verborgen hints de twee mollen wel al veel vroeger ontmaskeren.

1/ Tijdens de derde aflevering waren we getuige van een wondermooie sterrenhemel, althans dat dachten we. Het was een computerbeeld met sterren die een sterrenbeeld uitbeelden: boogschutter, een duidelijke verwijzing naar Philippe. Eerlijk gezegd heb ik dat gemist, want officieel zijn de verjaardagen van de kandidaten nooit gecommuniceerd geweest.

2/ Tijdens de vijfde aflevering maakten we kennis met Uma in haar nieuwe rol en de makers trakteerden ons al onmiddellijk op een overduidelijke aanwijzing. In een vloeiende camerabeweging zagen we een kruisbeeld en een kerk. Een verwijzing naar het beroep van Uma: ze is lerares Engels, muziek en … godsdienst!

3/ Tijdens de halve finale, aflevering 7, kon je in de fluittoon op La Gomera ‘Uma is de Mol’ horen. Toegegeven, het zal de meeste tv-kijkers niet opgevallen zijn.

Als mollenvanger van KW ga ik enkel af op gedrag en op die manier had ik haar er ook uit gehaald. Sven deed gewoon te veel zijn best en Yens probeerde iedereen te doen geloven dat hij de Mol was.

Bedankt aan Gretel, Jens, Toon, Nele, Philippe, Bert, Anke, Emanuelle, Sven, Yens en Uma om er zo’n fantastisch seizoen van te maken. Ik wens jou tot slot, lieve lezer, te bedanken voor al die vriendelijke reacties via sociale media en om trouw mijn artikels te blijven lezen! Ik vond het echt een eer om voor jullie en KW de mollenvanger van dienst te zijn en hopelijk tot volgend seizoen, met of zonder koekoeksklok!

Hasta la vista, mollenvrienden,

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Marc Denys