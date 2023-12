Karl schrijft een brief naar Jacotte Brokken: “Je hebt bewezen dat er niets mis is met normaal doen”

Karl Vannieuwkerke schrijft elke week een brief. Deze keer richt hij zich tot Jacotte Brokken, die de voorbije weken indruk maakte in De Slimste Mens Ter Wereld. De weervrouw mag altijd antwoorden: karl@kw.be.

Beste Jacotte,

Wanneer ik deze brief tik, moeten nog twee afleveringen van De Slimste Mens Ter Wereld worden uitgezonden. Jij, Alex Agnew, Guga Baúl (euh Laurent Bailleul) of Charlotte Adigéry pronken straks met een titel, een oorkonde en vooral veel bewondering van het Vlaamse publiek. Het is jullie allemaal gegund.

Ik schrijf jou specifiek om je te bedanken. Je hebt indruk gemaakt, Jacotte. Op heel veel mensen. Dat voel ik in mijn omgeving. Het lijkt of iedereen denkt dat wij elkaar binnen die grote VRT allemaal kennen en elkaars deur platlopen. Behalve een gezamenlijke passage in de Weekwatchers kan ik me niet herinneren dat we ooit met elkaar hebben gepraat. Maar de voorbije twee weken kwam op de maandagse markt in Diksmuide geregeld de vraag of ik jou ken. Ik antwoord dan dat je mijn beste vriendin bent.

Zo trots ben ik op je, Jacotte. Dat eerste is gelogen, dat tweede is echt waar. Je imponeerde de voorbije weken, je drukte een stempel op een reeks die zich leek te verliezen in extravaganza van kandidaten die ervan overtuigd waren dat ze moesten opvallen om herinnerd te blijven. Je hebt zonder het te beseffen je passage in de studio gebruikt om een statement te maken. Er is niets mis met normaal doen. Eenvoud, authenticiteit en soberheid blijven altijd overeind. Niet alleen door wat je weet maakte je dus indruk, maar ook door hoe je daar zat en door hoe we ondertussen allemaal denken dat je in het leven staat.

“Op een paar weken tijd heb je tonnen krediet opgebouwd zonder je als een clown te moeten profileren”

Ik weet op dit moment dus niet of je wint of niet, maar voor mij ben jij sowieso de winnares van deze editie, beste Jacotte. Door jou word ik niet langer boos op weermannen of -vrouwen als ik naar buiten kijk en zie dat het nog maar eens oude wijven regent zoals het tegenwoordig veel te veel doet. En of je me nu aanspreekt met ‘Hey’ of met ‘Goedenavond beste kijker’ maakt me nog weinig uit. Je gooit een juk van complexiteit af.

Op een paar weken tijd heb je tonnen krediet opgebouwd zonder je geloofwaardigheid te ondermijnen en je als een clown te moeten profileren. Deze editie van De Slimste Mens Ter Wereld levert voor jou alleen maar winst op. Waar andere weermannen of -vrouwen jaren aan moesten werken, deed jij op een paar weken tijd door gevat en ad rem te zijn in de populairste televisiequiz op de Vlaamse televisie. Je liet op je dertigste een zeer volwassen indruk, Jacotte. Je nam ons mee op je bagagedrager en gaf ons een veilig gevoel.

Op geen enkel moment kregen we de indruk dat je een uitschuiver kon of zou maken. De Slimste Mens Ter Wereld is een programma dat in het verleden al mensen maakte en kraakte, dat politici de fundamenten gaf om een imperium op te bouwen en ook de bevestiging bracht dat er behoorlijk wat zielen weinig weten zonder dat dit ook maar iets zegt over hun intelligentie.

Maar voor de rest is het voor veel deelnemers een fenomeen van voorbijgaande aard. Maak je geen zorgen, Jacotte. In 2006 was ik er ook bij. Negen keer. Tot in de laatste aflevering. Steven Van Herreweghe won en voor de rest word ik nooit meer herinnerd aan mijn deelname. Ook dé jaarlijkse televisiewinterhype is een voorbijrazend fenomeen in tijden waarin de prikkels van alle kanten onophoudelijk op ons worden afgevuurd. Over een paar maanden heb je je leven terug. En dan mag je ons vertellen dat het niet meer gaat regenen, de lente in het land is en de zomer nakende. Ik kan niet meer wachten tot het zover is.

Warme groet,

Karl