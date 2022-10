Een Kleine Bekentenis. Ik ben níet de man van de Grote Principes. Leven en laten leven, dat zou zo maar even mijn motto kunnen zijn. Je snapt dus dat ik deze week eens met mijn ogen heb gerold. Want, euh, er was een Grote Klacht. De Vlaamse Volksbeweging Zuid-West-Vlaanderen vond het niet kunnen dat er zowaar Engels gebruikt werd op een Kortrijkse affiche. Over Halloween, dan nog. All Hallows’ Eve. De horror.

Het zit zo. In het plaatselijk parkje ‘De Dubbele Haagjes’ is er maandag een griezeltocht. Het organiserende buurtcomité zou daar graag zo veel mogelijk zielen zien. Verkleed en al. Daarom staat de tekst op de affiches voor de halloweentocht ook in het Engels. ‘Come dressed up!’, lezen we. ‘Sandwiches and soup for everyone!’ Feest, dus. (Het enige jammere, vind ik, is dat de naam van de locatie ook niet vertaald is. ‘Parc Double Hedges’, hoe cool klinkt dat niet? En ‘cool’ betekent trouwens keileuk.)

“Niet alles hoeft zwart of wit te zijn”

Op haar Facebookpagina zette de Vlaamse Volksbeweging Zuid-West-Vlaanderen eens goed haar gedacht. ‘Woont er hier misschien een Britse enclave?’ Ze gebruikte uiteraard ook het woord ‘bepamperen’ en dat leverde haar vier likes (sorry, duimpjes) en een veel te grote hoop media-aandacht op. Ik heb een beetje spijt dat ik die nu nog een beetje groter maak, maar soit, ik wou het hier wel even zeggen: zo zuur willen wij in West-Vlaanderen toch niet zijn?

Mensen die met de beste bedoelingen van hun wijk een warmere plek willen maken… Die er willen voor zorgen dat ook nieuwkomers de kans krijgen om hun buurt en buren te leren kennen… Wel, zij kregen deze week een hoop shit (stront) over zich heen.

Zo, zo jammer. En je hoeft me trouwens niet te overtuigen van het nut om Nederlands te kennen. Meer nog: ik vind ook dat iedereen die hier leeft onze taal moet leren. Maar mag het even stap per stap? Niet alles hoeft zwart of wit te zijn. Zelfs niet tijdens Halloween.