Het dorpscafé genaamd Facebook draaide deze week weer op volle toeren. Net op het moment dat alle tooghangers hun mening gegeven hadden over Will Smith en zijn losse handjes, verhuisde de aandacht van Los Angeles naar Oostende.

Daar liep een West-Vlaamse ondernemer rond die brutaal beroofd werd en dat was… ‘terecht’. En ja, je leest het goed: veel toetsenbord-ridders veroordeelden zowaar het slachtoffer. Want ‘alleehow, wien draagt er nu eigenlijk een horloge van 350.000 euro’?

Erg… vreemd. Als er een vuilniszak een dag te vroeg buiten staat, gaat het toogtribunaal net niet over tot de vierendeling van de dader. Maar als een rijke ondernemer ten prooi valt aan gewelddadige criminelen is het ‘zijn verdiende loon’.

Het toont nog maar eens aan hoezeer onze samenleving aan het verharden is. Mensen worden ook constant tegen elkaar opgezet. Arm tegen rijk. Links tegen rechts. Allochtoon tegen autochtoon. Gevaccineerden tegen niet-gevaccineerden. Jong tegen oud. Zonnepaneelbezitters tegen niet-zonnepaneelbezitters. Vlamingen tegen Walen. Koffiefans tegen theeleuten. Er is geen gulden middenweg meer.

Gaan nog meer mensen kwaad worden omdat iemand een onvoorstelbaar duur horloge heeft?

Nu het leven al zoveel duurder is, valt te vrezen dat het allemaal nog erger wordt. De helft van de Belgen maakt zich zorgen om geld, zo wees onderzoek deze week uit. Dat is veel. Zeer veel. Vraag is wat er zal gebeuren als de helft ook effectief geldproblemen krijgt. Als minder kunnen kopen te weinig kunnen kopen wordt. Gaan dan nog meer mensen kwaad worden, omdat iemand een onvoorstelbaar duur uurwerk heeft?

De geschiedenis leert ons dat als mensen in moeilijke omstandigheden tegen elkaar worden opgezet, onze samenleving bijzonder kwetsbaar wordt en rare sprongen kan maken. Het is iets waarvoor we moeten opletten. En hoe we het kunnen voorkomen? Geen idee. Misschien moeten we het eens op Facebook vragen…