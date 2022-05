Schrijft hier eigenlijk nog iemand brieven? Zo op papier en al? Wel, in West-Vlaanderen loopt er al zeker één kèrel rond die dat al sinds begin 2020 elke week doet. Je kan hem kennen van Instagram, of heel misschien zelfs van op tv. Want jawel, Karl Vannieuwkerke kroop voor deze krant al 124 keer in zijn pen.

Van koningin Mathilde, Marc Van Ranst, de Jonagoldman tot Donald Trump, José De Cauwer en brulbeer Bossie: al 124 mensen kregen van onze columnist zo’n 3.000 tekens cadeau. De man van ‘Vive le Vélo’ flirt al eens met de deadline, maar strooit vooral met mooie woorden – letterlijk en figuurlijk. Wie de eer en dus een brief krijgt, ontvangt meestal ook een pluim. Gratuit uithalen is zijn stijl niet, merken we al 124 weken lang.

Soms moeten we even zoeken naar een goeie geadresseerde (‘schreven we die niet al een brief?’), maar wat WhatsAppen en dat komt altijd snel in orde… Behalve vorige week dan.

Gelukkig vind je ook verstandige mensen op sociale media

Hilde Crevits zei Landbouw & Economie vaarwel en werd minister van Welzijn. Ons leek het een reden om zijn woorden eens tot haar te richten. Toch? Maar Karl twijfelde. Tussen dé 124 zit nog geen handvol politici en dat is niet toevallig. Over politiek schrijven zorgt voor gedoe, stuurde hij. Maar hij stuurde een dag later uiteindelijk ook een brief voor Hilde. En er volgde inderdaad gedoe…

Een schande! Zo vatten we kort en proper samen wat een hoopje online trollen van de brief vond. Erg eigenlijk. Je hoeft het niet eens te zijn met een compliment, bijlange niet, maar dat is toch geen reden om de aalkar boven te halen?

Gelukkig vind je ook verstandige mensen op sociale media. Zo tweette de Torhoutse prof Herwig Reynaert: ‘Als we als maatschappij willen dat mensen zich ook in de toekomst nog willen engageren, kunnen complimentjes absoluut geen kwaad. Integendeel.’

Ik hoop alvast dat Karl zich nog op zijn minst 124 weken engageert voor zo’n 3.000 tekens per week. Als ik de Dag Allemaal van deze week mag geloven: de postzegels kan hij zich zeker permitteren. (Grapje, Karl. En foei Dag Allemaal!)

