Alyssa Saliou, onze vrouw in Qatar: “Ik dacht vooraf dat je je als vrouw hier nederig moet opstellen, maar neen dus”

De Oostendse FIFA-reporter op het WK Alyssa Saliou belt elke week met Frank Buyse over haar avonturen als vrouw in Qatar.

“Euh… ik ben een beetje tipsy. Ik dacht hier wekenlang zonder alcohol verder te moeten en dronk dan maar eentje meer op het vliegtuig. Maar dat bleek niet nodig, er is hier best alcohol te krijgen. Maar het is wél keiduur: 17,5 euro voor een grote Heineken in de Irish Pub van het hotel en 7,5 euro voor een pintje op het Flag Plaza waar fans samenkomen in het truitje van hun land. Ik was er ook al en natuurlijk in mijn gesigneerd shirt van onze jongens! En het zogenaamde strenge regime wat hun houding tegenover vrouwen betreft, valt ook wel mee. Ik loop hier nu op straat ook niet rond in een minirok, maar ik merk dat veel toeristen dat wel probleemloos doen. Ik lig hier nu trouwens in bikini aan het zwembad en geen mens kijkt daarvan op.”

Irish Pub, zwembad… Je moet er duidelijk keihard werken.

“Dat begint vandaag, meneer Buyse! Met de aankomst van de Nederlandse ploeg die we ontvangen op het vliegveld. En dan gaan we mee naar het oefencomplex, een eerste interviewtje met Louis van Gaal… Mijn producer Samantha waarschuwde mij al dat er wel een paar ‘typetjes’ bij de Nederlandse selectie rondlopen, maar ik ken Noa Lang intussen wel. (lacht) Wel een lieve vrouw die Samantha, maar tegelijk ook een strenge, net een schooljuffrouw. Ook mijn twee cameramannen zijn nogal exemplaren: Mark noem ik al Jack Sparrow en Harry lijkt op Ron van Harry Potter. We filmden trouwens al samen de optochten van de fans hier.”

Waarvan bij ons wordt gezegd dat het allemaal buitenlandse loonslaven zijn die betaald worden om een WK-sfeertje te creëren.

“Neen. Het zijn wel bijna allemaal Indiërs die hier inderdaad vaak in erbarmelijke omstandigheden moeten werken, maar het zijn wel echte voetbalfans die snel de goedkoopste tickets hebben gekocht. En ze vinden het dan leuker om een land te kiezen voor wie ze gaan supporteren, vandaar die optochten. Waarbij ze dan hopen op fooien van de supporters van dat land.”

Zou de perceptie over Qatar in Europa dan toch te negatief zijn?

“Dat zou kunnen. Er zíjn wantoestanden, de immigranten moésten tegen de laagste lonen in de grootste hitte aan een ongelooflijk tempo werken. Ik trok al op ontdekking naar het Ahmad Bin Ali Stadium waar de Belgen woensdag spelen tegen Canada, ongelooflijk wat ze op zo’n korte tijd hebben neergezet! En ze zijn hier ’s avonds tot 23u nog in temperaturen van 35° C wegen aan het aanleggen. Maar we kregen bij de FIFA-briefing wel een uitleg over hun conservatieve cultuur: omdat maar 18 % van de bevolking Qatarees is, willen ze waken over hun tradities. Al staan ze daarom niet allemaal achter dat strikt gedachtegoed. Ze stellen zich hier nu in elk geval supervriendelijk op. Ik dacht vooraf dat je je als vrouw hier wat nederig moet opstellen, maar neen dus. Al denk ik dat die tolerantie na het WK wel weer snel zal verminderen.”