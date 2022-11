Sven Vanthourenhout en Alessia Sartor kijken vooruit naar hún WK. En naar woensdag in Oostende: Over ploegtactiek en bier op het hoofd

De eerste gasten op ons omkaderingsprogramma van de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm indoor in de Oostendse Wellington Hippodroom zijn naast onze analist Yves Vanderhaeghe bondscoach wielrennen Sven Vanthourenhout en actrice Alessia Sartor. Vanthourenhout omdat de bondscoach ervaring heeft met het maken van wereldkampioenen, Sartor omdat ze… niets heeft met voetbal. Maar ze is wél hevig supporter van de Rode Duivels. Een voorsmaakje.

Alec Segaert, Michael Vanthourenhout, Shari Bossuyt, Remco Evenepoel… als er nu iemand weet hoe je Europees of wereldkampioen moet worden, is het wel onze bondscoach wielrennen Sven Vanthourenhout (41). Maar de Beernemnaar is ook een groot voetballiefhebber. Is hij ook een kenner?

Sven Vanthourenhout: “Toch eerder een liefhebber dan een kenner. Ik heb tot mijn veertiende zelf gevoetbald en ben pas daarna beginnen koersen. Maar het voetbal zit wel in mijn familie. Mijn neven Dieter en Michael bijvoorbeeld zijn felle Club Brugge-supporters en ik volg het wel allemaal. En zeker ook de Rode Duivels, ook omdat ik in de laatste vijf jaar van mijn wielercarrière Lieven Maesschalck goed leerde kennen, kinesist van de Rode Duivels en nu weer mee naar Qatar. Met de wielerfederatie zijn we omzeggens ook buren van de voetbalbond waarmee er al eens contact was over mogelijke samenwerkingen.”

Mis je dan nooit een match van de Rode Duivels?

“Toch zo weinig mogelijk. Maar ik kijk echt als supporter en niet als kenner. Ik zal altijd voorzichtig zijn om een mening te uiten over tactiek.”

Wat zou moeilijker zijn, bondscoach wielrennen of bondscoach voetbal?

“Dat is een moeilijke. Ik herken wel een en ander, de ene dag wordt Martinez bejubeld en de andere dag krijgt hij langs alle kanten kritiek. Bij zijn selecties bijvoorbeeld. Maar hij kan tijdens de match zelf nog tactisch ingrijpen door wissels door te voeren, bij mij komen er acht renners aan de start en daarmee moeten we het doen, hé.”

Maar wielrennen blijft een individuele en voetbal een collectieve sport, toch?

“Niet helemaal. Ik probeer ook een gezamenlijke visie en een doel over te brengen, een ploeggeest te smeden, waar Martinez al langer en zeker nu ook mee bezig is. Daar kunnen we woensdag verder over praten, niet?”

Het is degoutant wat in Qatar gebeurt, maar ik vind het hele issue ook wel hypocriet

Favoriete Rode Duivel: Youri Tielemans

Alessia Sartor (25), een geboren Oostendse, speelt mee in Onder Vuur, een fictiereeks over de Oostendse brandweer. De 25-jarige Sartor heeft naar eigen zeggen niets met voetbal. Maar als de Rode Duivels spelen, staat ze wel te springen.

Alessia Sartor: “Ja, gek, hé. Ik overleg wel eens met mijn vader en broer om naar een goeie match te gaan kijken maar het leukst vind ik de sfeer op de matchen van de Rode Duivels op een EK of WK. Met een hele bende samen supporteren en pintjes drinken. Ik herinner me dat ik een keer in de zomer in Portugal zat en ook daar een locatie opzocht waar we in de juiste sfeer konden supporteren.”

Zou je een buitenspelfase opmerken?

“Maar neen! Ik mis soms zelfs een goal. Dan juich ik gewoon mee met de anderen. Echt, één keer, ik denk dat het tijdens het EK in Frankrijk was, was ik net naar het toilet toen België scoorde. Ik kwam terug en iedereen stond te dansen terwijl ik bier over mijn hoofd kreeg. Ik heb dan maar mee gedanst.” (lacht)

Het WK wordt in Qatar gespeeld, waar alle mensenrechten worden geschonden. Moet dat de pret drukken?

“Ik had het er laatst nog over met vrienden. Ik vind het een hele moeilijke. Geen ja of neen dus. Enerzijds is het degoutant wat daar gebeurt, maar ik vind het hele issue ook wel hypocriet. Nu roept iedereen schande over Qatar maar er zijn buiten het voetbal nog véél landen waar er soortgelijke wantoestanden zijn en dan wordt daar niet over gerept. Daarom kan ik echt geen eenduidig antwoord geven op de vraag of we nu wel of niet mogen enthousiast doen over Qatar 2022.”

Genoteerd. Mag ik je nu vragen naar jouw favoriete basiselftal voor de match tegen Canada?

“Oh neen, ik moet mij nog voorbereiden op woensdag! Maar mijn familie heeft Italiaanse roots en doordat Italië zich niet kon kwalificeren, focussen we straks helemaal op de Rode Duivels. Mijn favoriete Rode Duivel? Youri Tielemans!”

