Zij beleven met ons in Oostende de matchen tegen Marokko en Kroatië: Martinez is een politie-inspecteur en Tessa supportert voor Oranje

De Rode Duivels misten dankzij een zuinige zege tegen Canada hun start niet, waardoor ze zondag tegen Marokko al de kwalificatie voor de achtste finales kunnen veiligstellen. Of anders moet het maar donderdag gebeuren. De temperatuur stijgt. Ook in Oostende waar KW de wedstrijden van onze Rode Duivels op groot scherm presenteert. Met telkens vier topgasten voor de omkadering. Als voorgerecht stelden we hen elk twee pertinente vragen. 1. Hoe beleef je dit WK? 2. Wat mogen we nog verwachten van de Rode Duivels?

1. “Het is al acht jaar geleden dat ik er zelf bij was in Brazilië, maar voor mij blijft een WK wel altijd een speciaal moment. Ook omdat mijn selectie dan telkens opnieuw opgerakeld wordt. Toch leeft het dit keer minder dan anders. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er tot dusver nog geen écht aantrekkelijke affiches waren. Eens die zullen volgen, zal ik die matchen er zeker wel uitpikken. De matchen van de Duivels volg ik wel op de voet. Ik ben benieuwd hoe het laatste deel van de Gouden Generatie het er vanaf zal brengen.”

2. “Ze zullen alleszins verdedigend beter moeten doen dan tegen de Canadezen, want Marokko is een te duchten tegenstander. We kunnen zondag ook maar beter winnen, want als we voor de match tegen Kroatië nog niet geplaatst zijn, kan het nog link worden. De tweede ronde is een must. Met deze groep moeten we zelfs minstens een kwartfinale ambiëren. Al hangt veel natuurlijk ook af van wie je tegenkomt in de volgende ronde.”

1. “Het is toch anders dan een tornooi in de zomer. Dan waren we op vakantie en keken we daar. Of keken we met vrienden in de Expo in Waregem. Nu ben ik veelal in Nederland bij Sittard en dan kijken we tijdens de fitness en zo samen met de Nederlandse ploegmaats. Zo zaten wij dus met vijf Belgen maandag mee te supporteren voor Nederland. (lacht) Van rivaliteit was geen sprake, want ze beloofden ook te supporteren voor de Belgen tegen Canada. En als Nederland eruit ligt, supporteren ze gewoon verder voor de Duivels.”

2. “Ik vind dat iedereen vooraf al te negatief was. Oké, de generale repetitie tegen Egypte was slecht en ook de première tegen Canada was niet top, maar we wonnen toch? En, ik spreek uit ervaring, veelal is die eerste match de moeilijkste door de stress. Spanje of Duitsland in de kwartfinales zou hevig kunnen zijn, maar in zo’n tornooi kan alles. Saoedi-Arabië won toch ook van favoriet Argentinië?”

Walter Van Steenbrugge topadvocaat

1. “Met veel minder voetbalpret dan tijdens vorige grote tornooien. Met een degout zelfs. Ik vind het onwaarschijnlijk hoe de voetbalbonden buigen voor de FIFA, die geen schijn van moraliteit toont. Hoe laf al die bondsvoorzitters er hun karretje aanhangen. Niet eens durven een statement maken met een armband omdat het een gele kaart kan kosten, ik begrijp dat niet. Nauwelijks statements tegen de schending van de mensenrechten in dat land, mensenrechten waar we na de Tweede Wereldoorlog zolang voor hebben gevochten… Ik begrijp dat niet. Oké, over het WK in Rusland was ook meer te zeggen, maar Qatar is nadrukkelijker.”

2. “Als ze de groepsfase overleven – wat ik vooraf betwijfelde, maar dankzij de zege tegen Canada toch waarschijnlijk lijkt – kan veel. Zeker als underdog. Vertrouwen doet veel met een mens, niet alleen met voetballers trouwens. Er is in elk geval voldoende kwaliteit, alleen heb ik geen enkel vertrouwen meer in de coach. Áltijd voorspelbaar, nooit vernieuwing, nooit eens verrassen. Martinez doet mij denken aan een politie-inspecteur, een hormonenjager. Met een andere coach gaf ik ons in elk geval meer kans om te verrassen.”

Het voordeel van de Duivels is dat ze nu geen favoriet meer zijn

1. “Ik ben nog niet echt in de WK-stemming, maar dat komt vooral omdat het momenteel enorm druk is. Ik ben zeven dagen op zeven aan het werk. Loredana en ik zitten momenteel in de laatste rechte lijn richting de voorrondes voor het Songfestival en we moeten van de ene repetitie naar de andere acte de présence geven. De weekends zitten dan weer volgestouwd met optredens. Al maak ik wel tijd vrij voor de matchen van de Rode Duivels.”

2. “Het is het laatste kunststukje van de Gouden Generatie, dus ik vind wel dat ze een finaleplek moeten ambiëren. Daarmee bedoel ik evenwel niet dat we hoog van de toren moeten blazen. Integendeel: als underdog hebben we altijd het best gepresteerd. Ik heb overigens niet zo’n voeling met deze ploeg, als ik eerlijk mag zijn. Waaraan dat ligt? De bondscoach. Ik vind dat hij te veel vasthoudt aan namen en te weinig kijkt naar de vorm van het moment. Zo doet het me als echte Genk-supporter pijn dat Bryan Heynen en Mike Trésor er niet bij zijn op het WK en dat Hazard nog steeds de voorkeur krijgt op Leandro Trossard.”

1. “Ik ben niet al te veel bezig met dit WK. Ik kijk wel telkens uit naar de matchen van de Rode Duivels, maar het is toch een ander gegeven nu het WK in de herfst doorgaat. Je voelt dat ook aan het publiek. Normaal gezien kijk je samen buiten op grote schermen, maar nu moet je toch al een heel dikke jas aantrekken om dat te kunnen doen. Zo’n WK in de zomer geeft me toch een veel beter gevoel. Maar goed, het is nu zo.”

2. “Het voordeel van de Duivels is dat ze nu geen favoriet meer zijn, waardoor de druk om de finale te halen of wereldkampioen te worden toch een pak minder is. Dankzij de zege tegen Canada zijn de twijfels die er waren toch ook al wat kleiner geworden. Het zou nu toch echt niet meer fout mogen lopen in de groepsfase. En eens je de tweede ronde haalt, kan alles. Dan kunnen ze groeien in het toernooi. Alsnog niet doorgaan, zou dan weer een enorme ontgoocheling zijn.”

1. “Ik ben een voetballiefhebber. Maar de Iraniërs die weigerden het volkslied mee te zingen, de schendingen van de mensenrechten in Qatar, de discussie over de armband… Het gaat in dit WK duidelijk meer over randzaken en over maatschappelijke discussies dan over voetbal. En dat is jammer, het bederft ook mijn pret. Mijn zoontje van tien voetbalt ook, hij volgt dit WK met veel passie maar stelt zich ook vragen. Het is bedroevend hoe het voetbal wordt misbruikt, hoe wereldvreemd de FIFA is geworden. Dat het voetbal zo is afgegleden, baart mij echt zorgen.”

2. “België-Canada moest ik missen, mijn parlementair werk gaat voor. Maar ik had vooraf al het gevoel dat het in de groepsfase elke match knokken zou worden. Met als moeilijkste opdracht Kroatië. Daarom was vier op zes in de eerste twee matchen toch een must. We zijn alvast goed op weg. Eenmaal in de achtste finales is alles mogelijk, denk ik. Hoop ik. En dan staan we met z’n allen weer achter de Rode Duivels, toch?”

Michael Vanthourenhout Europees kampioen veldrijden

1. “Nu begint het toch wel te leven. Ik heb nog niet heel veel matchen gezien, maar nu de Duivels hun eerste match achter de rug hebben, is het WK-gevoel toch wel gekomen. Het valt me trouwens op hoeveel volk er daar telkens in de tribune zit, wat toch voor sfeer zorgt. Ik vermoed ook dat we nog wel wat verrassingen zullen krijgen zoals de zege van Saudi-Arabië tegen Argentinië. Ik zie hier en daar een groot land sneuvelen in de groepsfase.”

2. “We hebben gewonnen van Canada, het moeilijkste in de groepsfase is dus achter de rug. Zeker omdat nog één zege volstaat om door te gaan. Samen met Kroatië was Canada volgens mij de moeilijkste tegenstander van de drie. Marokko is doenbaar. We zullen nu ook wel wat vertrouwen getankt hebben. De nederlaag tegen Egypte was een goede wake-upcall. Nu hebben we een grote stap gezet naar de volgende ronde. Toch blijft een halve finale – en dan ben ik al heel optimistisch – volgens mij het hoogst haalbare.”

1. “Ik ben een voetballiefhebber, ja. Met een boon voor Messi, de beste speler ooit. En voor Modric natuurlijk, die net zoals ik in Zadar geboren is. Hij is al 37, maar werkt nog elke dag als een 18-jarige. Mijn favoriete Rode Duivel is De Bruyne. Het WK deze eerste week volgen is moeilijk, omdat we met Filou Oostende zelf drie wedstrijden moeten spelen.”

2. “Mag ik het over mijn verwachtingen van Kroatië hebben? (lacht) Men heeft de kern na de tweede plaats op het vorige WK verstandig herbouwd. Met de juiste balans tussen de ervaren mannen Modric, Perisic en Lovren en de jongeren. Maar weet je, het maakt mij eigenlijk niet uit wie donderdag wint. Ik hou van beide landen, ik win dus altijd! Ooit woonde ik met Oostende-speler Mario Stojic in Brussel de interland België-Kroatië bij. Het werd toen 1-1, dat mag het volgende week van mij ook worden.”

