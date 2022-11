Sfeer onder nul, maar geen problemen bij groot WK-scherm Oostende

Hoewel de sfeer zich bij het grote WK-scherm in de Wellington renbaan in Oostende onder het vriespunt bevond na het verlies tegen Marokko op het WK, bleven problemen met supporters uit. De politie was zoals bij elke match aanwezig maar spreekt van een rustige sfeer.

Zo’n 1.250 Belgische en Marokkaanse supporters verzamelden zondagmiddag in de Wellington renbaan in Oostende om de WK-match van de Rode Duivels tegen Marokko op groot scherm te volgen.

Na een spannend einde van de eerste helft zakte de sfeer al snel onder nul bij de twee goals van Marokko. “We verwachten naar donderdag toe een magere opkomst. Het is al geen ideaal moment. Mensen zijn vaak nog aan het werk, en we verwachten niet dat veel mensen vrij zullen nemen als we zien hoe de Duivels nu spelen”, zegt organisator Olivier Orlans.

Ondanks de nederlaag van de Belgen en de onderkoelde sfeer bleef alles evenwel rustig in Oostende. De politie was zoals bij elke match op groot scherm aanwezig maar moest nergens ingrijpen.