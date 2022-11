Cyle Larin, sleutelpion bij eerste tegenstander: Derde keus bij Club, maar wel de Lukaku van Canada

Woensdag beginnen onze Rode Duivels eraan. Dan staat de eerste wedstrijd tegen Canada op het programma. Een openingswedstrijd is traditioneel erg belangrijk, al zeker tegen een team dat zich misschien wel kan ontpoppen tot ‘dark horse’. En dan rekenen ze voor een stunt tegen de Rode Duivels ook nog eens op een spits van onze landskampioen.

Canada is vooral de ploeg van wereld(sub)toppers Alphonso Davies (Bayern München) en Jonathan David (ex-Gent, nu Lille). Zij worden logischerwijs gezien als dé sterren van de Canadese nationale voetbaltrots. Onderschat echter het belang van Club Brugge-spits Cyle Larin (27) niet, want hoewel Larin bij de landskampioen slechts een bijrol speelt en dit seizoen amper negen keer in actie kwam – en dat bijna telkens als invaller, is hij toch een van de sleutelfiguren in het team van bondscoach John Herdman. Nog meer zelfs dan die andere Club-speler Tajon Buchanan, die overigens ook mag hopen op een basisplaats tegen de Belgen.

Die status heeft Larin vooral te danken aan een schitterend 2021. Niet alleen omdat hij dat jaar 14 keer scoorde in 13 interlands, maar vooral omdat hij met die goals een enorm aandeel had in de eerste Canadese WK-kwalificatie sinds 1986. Zo was hij in de laatste kwalificatieronde bepalend met zes goals, wat zijn totaal in de hele kwalificatie op 13 bracht. Het leverde hem naast de topschutterstitel ook een plekje in het team van de kwalificaties in de CONCACAF op.

Sluipmoordenaar

Maar moeten de Rode Duivels nu schrik hebben van een spits die bij een ploeg in de Jupiler Pro League amper aan de bak komt? “Je moet alleszins op je hoede zijn”, zegt Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut. Hij kan het weten, want hij was in het seizoen 2019-2020 nog ploegmaat van Larin bij Essevee. De spits werd toen gehuurd van Besiktas en vormde vooral tijdens de eerste seizoenshelft een koningskoppel met Saido Berahino. In 33 wedstrijden was hij dat seizoen uiteindelijk goed voor 9 doelpunten en 11 assists. “Hij heeft in de Jupiler Pro League dus al bewezen dat hij over het nodige torinstinct beschikt”, aldus Bossut. Dat deed hij overigens ook in de Turkse competitie door bij Besiktas 39 keer te scoren in 109 matchen en in de MLS door 44 doelpunten te prikken in 89 wedstrijden. Ondertussen is hij dankzij zijn 25 goals in 54 interlands zelfs topschutter aller tijden bij Canada. De Canadese Lukaku dus om het simpel te stellen. Al staat hij in Canada toch meer bekend als de Silent Assasin, vrij vertaald: de sluipmoordenaar. Toch is Larin meer dan zijn goals. Zo noemde toenmalig Zulte Waregem-trainer Francky Dury hem in 2019 een type-Mbaye Leye. “Hij zorgt ervoor dat een ploeg kan aansluiten en dat zijn ploegmaats vrijer kunnen voetballen en meer snelheid kunnen ontwikkelen aan de bal”, liet Dury toen in een interview optekenen.

Nog meer dan een goalgetter is Cyle een targetspits die vaak aanspeelbaar is en zijn lichaam goed gebruikt Ex-ploegmaat Sammy Bossut

Bossut knikt instemmend als we hem die quote uit 2019 voorleggen. “Nog meer dan een doelpuntenmaker is Cyle inderdaad een echte targetspits die vaak aanspeelbaar is en zijn lichaam goed gebruikt. Je mag hem dan ook vooral niet laten draaien en de bal opzijleggen. Onderschat trouwens ook zijn snelheid niet, want hoewel het misschien niet zo lijkt, is hij vrij snel. Zo scoorde hij bij ons geregeld na een snelle counter.” Dat hij bij Club Brugge momenteel een moeilijke periode doormaakt, verandert volgens Bossut ook weinig aan die kwaliteiten. “Hij speelt bij Club misschien niet al te vaak, maar bij de nationale ploeg is het toch altijd een ander verhaal. Daar kan het wel plots beginnen draaien. Zeker als hij een doelpuntje kan maken, kan hij een vertrouwensboost krijgen en plots vertrokken zijn.”

Gevoelsmens

Vertrouwen, het is de sleutel om Larin aan het voetballen én aan het scoren te krijgen. “Als hij weinig vertrouwen voelt, zal Cyle zich minder goed in zijn vel voelen en minder presteren, maar als hij wél vertrouwen krijgt, verandert hij in een topspits”, geeft Bossut aan. “Cyle is een gevoelsmens. Net daarom rendeerde hij bij ons ook zo goed. Omdat hij erg belangrijk was voor ons, mocht hij soms net iets meer dan een ander en als hij dan eens buiten de lijntjes kleurde, werd dat met de mantel der liefde bedekt om zijn vertrouwen zeker niet te schaden. Dat deed hem deugd en had hij ook wel nodig.” Ook al omdat dat vertrouwen broos kan zijn. “Klopt, zo herinner ik me nog dat hij in het najaar eens een keer niet opgeroepen werd voor de nationale ploeg en dat hij daar echt mee inzat. Zijn prestaties waren toen enkele weken een pak minder omdat hij er toch van moest bekomen dat hij er niet bij was.”

Geen problemen

Ondanks de lovende woorden voor zijn ex-ploegmaat verwacht Bossut nu ook weer niet al te veel problemen voor de Rode Duivels. “Tegen een topper als Toby Alderweireld, die hoogstwaarschijnlijk zijn rechtstreekse tegenstander wordt, zal Cyle het niet onder de markt hebben”, voorspelt de doelman die er in 2014 zelf nog bij was op het WK. “Ik zie de Rode Duivels dan ook niet in de problemen komen woensdag.”