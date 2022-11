Krijgen wij nu een gele kaart? Voor het eerst ooit staat het logo van deze krant niet in het rood op onze front. KW kleurt nu ook oranje, geel, groen, blauw en paars. We gebruiken alle kleuren van de regenboog als statement. Als symbool ook, want elke mens is evenveel waard. En die boodschap mag nog wel eens de voorpagina halen.

Uiteraard is dit een reactie op het gedoe tijdens het WK voetbal. Want als het regent in Qatar, mag het al eens druppelen in West-Vlaanderen. Eden Hazard en nog wat andere kapiteins wilden graag een regenboogarmband dragen. Een pleidooi voor meer inclusie zowaar. Want in het land waar zij hun voetbalkunsten mogen tonen, kan niet iedereen zijn wie hij is.

Zie dit als een hartverwarmend signaal van jouw krant

In Qatar vliegen mannen in de gevangenis als ze houden van mannen. Vrouwen moeten nog toestemming vragen (en krijgen) als ze willen trouwen. Mensen mogen er ook niet zomaar zeggen wat ze willen. Kritiek op de regering volstaat al om veroordeeld te worden, zo leert een rapport van Amnesty International. Ook de media doen niet wat ze willen en mogen bijvoorbeeld niet filmen in overheidsgebouwen, ziekenhuizen en universiteiten. En voetballers kunnen er dus geen ‘one love-band’ dragen.

Want de Wereldvoetbalbond FIFA liet begin deze week weten dat de aanvoerders met een regenboog aan hun arm bestraft zouden worden met een gele kaart. En dat zagen ze niet meteen zitten… maar daarom is óns logo dus vrolijk gekleurd. Omdat het kan.

Zie dit als een hartverwarmend signaal van jouw krant: voor ons is iedereen écht gelijk. Of je nu van mannen of van vrouwen houdt, of je er zwart, wit of groen uitziet, of je in een rolstoel zit of gewoon nooit kan stilzitten… Je mag er zijn.

