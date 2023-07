Zwarte week op West-Vlaamse wegen: 7 ongevallen, 5 doden, 4 zwaargewonden

De tweede week van de zomervakantie kleurde – ondanks het mooie weer – zwarter dan gehoopt. Er vonden maar liefst zes zware verkeersongevallen plaats op West-Vlaams grondgebied, al dan niet met dodelijke slachtoffers als gevolg. De gouverneur uit zijn medeleven voor alle nabestaanden.

“Heel spijtig nieuws, want de situatie was net aan het verbeteren in onze provincie”, reageert gouverneur Carl Decaluwé. Tot en met eind juni zaten we volgens hem met het aantal verkeersongevallen in West-Vlaanderen zelfs serieus onder het gemiddelde.

“Het is toeval dat er nu zoveel op één week tijd gebeuren, maar dat maakt de feiten natuurlijk niet minder dramatisch. Statistieken leren ons wel dat er meer zware verkeersongevallen plaatsvinden bij warm weer, en vooral tijdens de week. Laat dit dan een zoveelste waarschuwing zijn: let op als je achter het stuur kruipt. Hou je aan de regels en rij veilig.”

Voetgangers, fietsers, auto’s én vrachtwagens

Het eerste ongeval gebeurde in Ieper, tijdens de nacht van zondag op maandag. Een 69-jarige voetganger werd op de Grote Markt aangereden door een Mercedes, de chauffeur was onder invloed. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar haalde het helaas niet.

Dinsdagochtend, op 11 juli, volgde de enorme ravage veroorzaakt door een aanrijding tussen een vrachtwagen en bestelwagen in Wijtschate (deelgemeente van Heuvelland). De bestuurder van de bestelwagen overleed ter plaatse, de vrachtwagenchauffeur bezweek enkele uren later aan zijn verwondingen. Beide voertuigen vatten vuur waardoor ook drie woningen in lichterlaaie kwamen te staan. De bewoners bleven ongedeerd, maar de huizen zijn volledig verwoest.

Diezelfde dag werd een passagier van een vrachtwagen aangereden op de E403 richting Doornik ter hoogte van Moorsele (Wevelgem) toen hij op de wegstrook de trailer van de truck wilde controleren. De aanrijding werd hem onmiddellijk fataal.

Ook fietsers bleven deze week niet gespaard. Dinsdagnamiddag werd een 79-jarige fietser aangereden bij een afrit van de A19 in Geluveld, deelgemeente van Zonnebeke. Het slachtoffer verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar intussen is zijn toestand stabiel. Het noodlot sloeg woensdag 12 juli opnieuw toe in de Westhoek, toen een 14-jarige fietser in het Poperingse dorp Reningelst werd gegrepen door een personenwagen in een landelijk weggetje. De autobestuurder had geen voorrang verleend maar was niet onder invloed. Het meisje is zwaargewond en verkeert nog steeds in levensgevaar.

Donderdagmorgen werd de provincie opnieuw wakkergeschud door een tragisch ongeval: een gezin reed op de E40 richting de Kust in op een geparkeerde vrachtwagen, ter hoogte van Jabbeke. De bestuurder viel vermoedelijk in slaap en week daardoor van het rijvak af. Zijn 39-jarige vrouw overleefde als enige inzittende de klap niet. De twee kinderen op de achterbank raakten (zwaar)gewond.

Het tragische lijstje wordt afgesloten met de horrorcrash in Dudzele, deelgemeente van Brugge. Een bestuurder van de SUV verloor de controle over het stuur en belandde tegen een boom. De wagen ging daarna over kop. Zowel de bestuurder als de passagier werden uit het wrak bevrijd en met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.