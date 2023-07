Fietser (79) stabiel na aanrijding bij autosnelweg in Zonnebeke

De toestand van de 79-jarige fietser, die afgelopen dinsdagnamiddag is aangereden bij een afrit van autosnelweg A19 in Geluveld, is stabiel. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

G. D. (79) werd aangereden ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de A19 bij Geluveld, een deelgemeente van Zonnebeke. De fietser werd gegrepen door een voertuig, dat bestuurd werd door B. M. (43). Het slachtoffer verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. (TP)