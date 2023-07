Passagier vrachtwagen overleden na aanrijding op pechstrook van E403 bij controleren trailer

Deze namiddag is rond 14.45 uur een bijzitter van een vrachtwagenchauffeur aangereden op de E403 richting Doornik ter hoogte van Moorsele, een deelgemeente van Wevelgem. De vrachtwagen stond op de pechstrook en de bijzitter was uitgestapt om iets aan de trailer te controleren, toen die plots werd aangereden door een ander voertuig. De persoon in kwestie overleed ter plaatse aan de verwondingen. De rechterrijstrook werd afgesloten en het verkeer moest er over twee rijstroken.

“De vrachtwagenchauffeur was tot stilstand gekomen op de pechstrook. De bijzitter van de chauffeur was uit de vrachtwagen gestapt en had er rond gewandeld. Toen leek het eerst alsof ze terug wilden verdergaan, maar daarna is de persoon dan nog eens terug gekeerd naar de achterkant van de vrachtwagen om iets aan de trailer te controleren. Enkele seconden later werd de man aangereden. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwonding”, stelt de federale wegpolitie.

De rechterrijstrook van de E403 werd afgesloten en het verkeer moest er over twee rijstroken in plaats van drie. Het parket van West-Vlaanderen heeft besloten om geen verkeersdeskundige aan te stellen, omdat de omstandigheden van het ongeval voldoende duidelijk zijn. Het is nog niet duidelijk hoe de bestuurder van het andere voertuig er aan toe is.