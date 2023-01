Auto gaat overkop in Rekkem, zoveelste ongeval aan kluifrotonde

Er mogen dan wel maatregelen genomen zijn om ongevallen te vermijden op de N58 en de kluifrotonde in Rekkem, die lijken nog altijd niet hun effect te hebben. Ook zondagmorgen was het weer prijs.

Omstreeks 6 uur kwam een Franse bestuurder van een Mercedes vanuit de richting van Moeskroen. In plaats van de rijbaan te volgen, reed hij aan hoge snelheid rechtdoor op de rotonde. Daardoor ging de wagen over de kop, om uiteindelijk onder de brug van de E17 op de wielen terecht te komen. De bestuurder en de passagier konden zonder een schrammetje uit het verhakkelde vehikel kruipen. Het ongeval veroorzaakte geen noemenswaardige hinder.

Eerdere ongevallen

Opnieuw een ongeval dus. Ook op 5 januari botsten twee voertuigen ter hoogte van de kluifrotonde. In april vorig jaar kwamen er twee jonge Fransen om het leven. Die waren aan hoge snelheid tegen de brugpijler gevlamd. In juli vorig jaar paste het Agentschap Wegen en Verkeer een snelheidsbeperking in en werd het aantal rijvakken teruggebracht op één. (JD)