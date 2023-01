Stevige klap op kluifrotonde in Rekkem

Nog geen week in 2023 en de beruchte kluifrotonde in Rekkem slaat weer toe. Dit keer raakten twee voertuigen betrokken bij een ongeval, waarbij godzijdank geen enkel slachtoffer viel. De verkeershinder was al even indrukwekkend als de schade aan beide wagens.

Een stevige klap rond 17.30 uur betekende meteen het begin van heel wat ellende voor de gebruikers van de N58 in zowel Rekkem als Moeskroen.

Oprit afgesloten

Het kwam er tot een aanrijding tussen een Mercedes en een Audi, beiden stevige voertuigen van Duitse makelij. De Audi, een flink uit de kluiten gewassen SUV, kwam op de middenberm tot stilstand. De Mercedes, een zwarte break, kwam dan weer achterstevoren op de oprit van de E17 terecht.

De toegesnelde hulpdiensten konden weinig anders dan de oprit in de richting van Kortrijk voor het verkeer af te sluiten en ook de rotonde zelf werd deels onbruikbaar. Het verkeer werd in beide richtingen verplicht door te rijden naar Rekkem of Moeskroen.

Geen gewonden

Hoewel de schade indrukwekkend was, vielen er geen gewonden te betreuren. De stevige makelij van beide auto’s zal daar ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld.

Het tafereel resulteerde wel in heel wat verkeershinder tijdens het spitsuur waardoor het aanschuiven was. In de staart van de file, ter hoogte van de grens met Moeskroen, gebeurde een nieuw ongeval. Ook hier bleef het beperkt tot enkel maar blikschade.