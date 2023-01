Moeder en jongste zoon terug thuis na CO-intoxicatie in gezinswoning in Hooglede

Een dag na het drama waarbij een vader en oudste zoon van een gezin uit de Honzebroekstraat in Hooglede het leven lieten na een CO-intoxicatie zijn twee van de vijf gezinsleden opnieuw thuis. De moeder en jongste zoon mochten het ziekenhuis zaterdagavond al opnieuw verlaten. De derde zoon wordt nog zeker tot na het weekend in coma gehouden. Dat werd bevestigd door het parket.

Zaterdagmorgen ontdekte een familielid de vijf gezinsleden van een woning in de Honzebroekstraat bewusteloos aan. Voor de vader (44) en oudste zoon (16) kon geen hulp meer baten. Drie andere gezinsleden werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. De moeder en jongste zoon zijn intussen opnieuw thuis. “De moeder en de jongste zoon hebben een tijd in een decompressiekamer gelegen in het AZ Sint-Jan en zijn aan de beterhand”, zegt Tom Janssens van het parket.

De derde zoon wordt nog zeker tot na het weekend in coma gehouden. Dat bevestigt Tom Janssens van het parket. “Verder is de oorzaak van de CO-intoxicatie nog niet bekend, maar de verwarmingstoestellen worden eerstdaags van naderbij bekeken.”

Het nieuws kwam dit weekend ook hard binnen bij Bernhard De Muynck, de advocaat van het koppel en bedrijf Sidegro. “Het is dramatisch wat er gebeurd is bij het gezin. Zelf heb ik nog geen contact gehad met iemand van de familie. Wat dit voor de werking van het bedrijf betekent, weet ik niet, maar ik hoop snel contact te hebben met Valerie om hier meer duidelijkheid rond te krijgen.”