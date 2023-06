Fontein op De Leet weer in werking tijdens Dolle Dagen: “Verantwoord omspringen met kostbaar regenwater”

Nadat de fontein op de vernieuwde Leet vorige week even buiten werking was, werd er zaterdagmorgen 28.000 liter bijgevuld en uiteindelijk werkte de fontein weer op zaterdag en zondag tussen 11 en 18 uur.

Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein (Vooruit) schetst hoe de fontein de voorbije week wel en niet werkte. “Op dinsdag is de fontein uitgevallen aangezien de voorraad regenwater uitgeput was”, vertelt hij. “Tijdens de Dolle Dagen wilden we de fontein weer laten werken en zo werd op zaterdagmorgen 28.000 liter bijgevuld. Daarvoor was er een voorraad van 40.000 liter. Enkel op de momenten van 30 graden en meer in het reservoir kan het dat er een korte rustperiode is. Dan stijgt de kans op legionella en er is dan ook meer verdamping.”

Proefperiode

Uiteindelijk was de fontein in werking tot 18 uur. “We zitten sinds 20 april in een proefperiode en testen alles uit. De fontein was al 350 uren, 50 dagen van zeven uur, actief. Er wordt gewerkt met sensoren en we leren de fontein gaandeweg kennen.”

Verantwoord

De warmte en aanhoudende droogte vormen nu een uitdaging. “We gaan weer over tot een verminderd programma, want we moeten verantwoord omspringen met het kostbare regenwater. Op een korte bui van zondagavond na, was het al van 15 mei geleden dat het nog regende. De verdere aanpak wordt maandagnamiddag op het schepencollege besproken.”