Brandweer blust brandend snoeiafval in Veurne

De brandweer van Veurne moest woensdagmiddag uitrukken om brandend snoeiafval te blussen.

Bij de hulpdiensten liep rond 14.50 uur een melding binnen van brandend snoeiafval in de Lindendreef in het centrum van de stad. Langs de kant van de weg lag fijn snoeiafval en houtresten na snoeiwerken in de omgeving. Het meeste daarvan lag al op een aanhangwagen maar de fijne resten aan de kant van de weg begonnen te smeulen door de droogte en de hitte van de zon. De brandweer werd opgeroepen en kwam snel ter plaatse. Intussen waren ook al arbeiders begonnen met het doven van het snoeiafval door er in te scheppen. De brandweer bluste nog na met water. Daarna werd alles opgeruimd. Er is geen schade. (JH)