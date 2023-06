Nieuwe fontein op heraangelegde Leet niet langer actief door lege regenputten: “Duimen voor wat buien ‘s nachts”

De nieuwe fontein op het Vandenpeereboomplein telt 45 spuitkoppen en draait volledig op regenwater. Door de aanhoudende droogte zijn de putten leeg en is de fontein tot nader order buiten werking.

“Zodra er regen valt, zal de fontein weer water spuiten. Dit van 11 tot 14 uur en van van 16.30 tot 19.30 uur”, laat de stad weten. “Het is dus duimen voor wat buien ‘s nachts.”

Drie ondergrondse pompen

De fontein op het Vandenpeereboomplein bevat 45 spuitkoppen en het water komt via drie ondergrondse pompen. Eind april was er een proefperiode, telkens van 11 tot 18 uur. In die periode werden onder meer de verschillende kleuren en lichtjes getest.

Droog weer blijft

Nu ligt de fontein dus even stil en als we de weersvoorspellingen mogen geloven, zou dit nog even kunnen duren. De komende dagen hangt er niet meteen regen in de lucht.