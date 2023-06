Straf beeld: vrachtwagen komt vast te zitten en raakt beschadigd door plots omhoog gekomen wegdek

De Merkemstraat in Merkem bij Houthulst raakte woensdagmiddag gedeeltelijk versperd door een bizar ongeval. Een vrachtwagen kwam er geblokkeerd te zitten door een plots omhoog gekomen stuk wegdek, een gevolg van de hitte. De vrachtwagen raakte ook beschadigd.

Het incident deed zich woensdagmiddag even na 17 uur voor ter hoogte van takelbedrijf Weyne in de Merkemstraat. Een tankwagen van een bedrijf uit Roeselare geladen met dierenvoeders reed er in de richting van Merkem toen de chauffeur plots een enorme schok te verwerken kreeg. Een stuk betonplaat van het wegdek was er door de hitte vrij abrupt omhoog gekomen. Volgens buurtbewoners was het stuk betonplaat gisteren al licht omhoog gekomen maar kon het verkeer wel nog steeds doorrijden. Woensdagmiddag is het vrij abrupt omhoog gekomen, met schade aan het wegdek tot gevolg. De plaat brak gedeeltelijk af en kraakte.

Tankwagen vast

Net op dat moment passeerde de trucker met de tankwagen, die niet had gezien dat het wegdek omhoog was gekomen. De trekker kon er nog over rijden, maar het liep verkeerd net achter de eerste wielen van de oplegger. De stabilisatiepoten van de oplegger bleven haperen aan het wegdek waarna de tankwagen tot stilstand kwam. De vrachtwagen zat zo zelfs geblokkeerd op de gebarsten betonplaat. De trucker liep bij het incident gelukkig geen verwondingen op. De vrachtwagen heeft wel schade. Onder andere de tank met de AdBlue vloeistof werd geraakt en ook het reservoir met sproeivloeistof barstte. Het goedje liep zo de weg op. Door het ongeval raakte de Merkemstraat gedeeltelijk geblokkeerd. De vrachtwagen kon na de tussenkomst van een garage weggehaald worden. (JH)