Leopold III-laan in Ieper tijdelijk afgesloten door vallende takken: “Door droogte vallen ze van de bomen”

De Leopold III-laan is op dit moment afgesloten voor alle verkeer. De weersomstandigheden bepalen wanneer de weg weer open kan. Want door het uitermate warme weer vallen gezonde takken van de bomen. De oorzaak? De klimaatwijziging. Het gaat om een uitzonderlijk fenomeen.

Door de droogte is de verdamping van het vocht bij de boom hoger dan het water die de boom kan opnemen. Er is minder vochtspanning in de takken. En daardoor worden de takken breekbaar. “Waarschijnlijk is er plaatselijk een droge plek in de ondergrond”, laat de stad weten. “We weten dit echter niet met zekerheid. Dit kan ook niet onderzocht worden. Bomen zoals populieren, wilgen, beuken, paardenkastanjes en hemelbomen blijken in andere streken hiervoor gevoelig te zijn. In Ieper stellen we dit voor de eerste keer vast.”

Voornamelijk na de middag

In de Leopold III-laan is er al twee keer een gezonde tak uit een es naar beneden gevallen. “Het fenomeen doet zich voornamelijk voor na de middag. De takken zijn groot en creëren een gevaarlijke situatie. Zolang het warm blijft, is er gevaar op vallende takken. Daarom is het op dit moment niet te voorspellen wanneer de straat weer open kan voor verkeer.”