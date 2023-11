Rampenplan nog even van kracht: “Water moet structureel verder zakken”

Het provinciaal rampenplan voor wateroverlast in de West-Vlaanderen blijft van kracht tot vrijdagavond. Dat maakte gouverneur Carl Decaluwé bekend na het laatste crisisoverleg. Het infomoment voor getroffen Westhoekbewoners vindt plaats op 4 december in Diksmuide. Er is een taskforce opgericht om toekomstige waterproblemen te voorkomen.

De provinciale crisiscel kwam dinsdagmiddag bijeen, voorlopig voor de laatste keer. “Maar het kan nog samengeroepen wanneer nodig”, verzekert de gouverneur. “Het provinciaal rampenplan blijft aangehouden tot vrijdagavond op vraag van de betrokken burgemeesters en door de situatie op het terrein. Het peil aan de winterdijk staat nog op 4,70 meter en moet verder structureel zakken. We moeten ook de getijdenwerking in het oog houden om maximaal te kunnen lozen in zee. Als de weersvoorspellingen kloppen, kunnen we afkloppen zoals gepland, maar ik heb geleerd om met twee woorden te spreken wat het weer betreft. Vorige week dinsdag bijvoorbeeld zijn we enorm verrast geweest.”

Geëvacueerden

“In ongeveer negen van de veertig geëvacueerde woningen zijn een vijftiental bewoners intussen teruggekeerd, maar het is moeilijk om daar nu een exact cijfer op te plakken”, aldus Decaluwé. “Zeker zeven woningen zijn ondergelopen en hebben daardoor schade. Door het optreden en goede samenwerking tussen alle actoren konden we de voorbije twee weken enorm veel schade vermijden. Ik hoor dat de schade in Frankrijk oploopt tot 1,5 miljard euro, maar daar was de situatie erger en stonden hele dorpen onder water. Het strategisch plaatsen van pompen en het maken en versterken van dijken heeft bij ons veel onheil voorkomen.”

Brandweer Westhoek plant op korte termijn zes huisbezoeken met de nutsmaatschappijen, andere afspraken zijn volgende week gepland omdat de bewoners bewust nog even wegblijven.

Straten en pompen

Een aantal straten blijft nog afgesloten. “Dat aantal wijzigt voortdurend door het evoluerende waterpeil”, zegt Decaluwé. “Er is wel eens een afwijking tussen de modellering en het veld, en enkele centimeters maken een groot verschil. Bepaalde pompen verbruiken tot tienduizend liter mazout per dag, dus we moeten niet blijven pompen om te pompen. Doordat het getij nu gunstig is komen de pompen droog te staan. Twee bluspompen worden afgebroken en keren terug naar Brasschaat. Maar de meeste pompen blijven stand-by omwille van de getijdenwerking: zeker volgende week hebben we weer pompcapaciteit nodig.”

Infomoment

De gouverneur communiceerde afgelopen maandag twee infomomenten voor de getroffen Westhoekbewoners, maar nu blijkt het om één infomoment te gaan: op 4 december om 18.30 uur in CC Kruispunt in Diksmuide.

Meer geld

Onder voorzitterschap van de gouverneur en een gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv is een taskforce opgericht. “Daarin zitten ook het provinciebestuur, de polders, hydrologen en andere specialisten en actoren die er toe doen”, zegt Decaluwé. “Voor mij is één ding al zeer duidelijk: als we het structureel willen aanpakken, zal een verschuiving van de middelen niet volstaan. Er moet meer geld vloeien naar het waterbeheer in heel Vlaanderen. Wij hadden nu pech en misschien binnen een paar jaar weer, maar voor hetzelfde geld krijgen andere bekkens te maken met deze problemen.”

Korte en lange termijn

“Wij zitten hier heel specifiek met kustpolders en een groot stuk water uit Frankrijk waarover we geen controle hebben. De geologische structuur van het IJzerbekken is niet zoals het bekken van de Maas, Leie of Schelde. Weet ook dat baggeren een effect heeft op de grondwatertafel die dan weer belangrijk is in tijden van droogte. Dé maatregel bestaat niet. Het wordt een kunst om een samenloop van maatregelen voor te stellen waarvoor een draagvlak is en dat effect zal hebben op middellange en lange termijn. Hopelijk neemt de Vlaamse regering deze legislatuur nog een aantal beslissingen voor de korte termijn.”

Creatieve voorstellen

“Sinds de beslissing van de Vlaamse regering tot een taskforce is de mailbox goed gevuld met creatieve voorstellen uit heel Vlaanderen, tot en met het aanleggen van een nieuw zeekanaal. Maar we moeten een beetje realistisch zijn en in eerste instantie met iedereen zo snel mogelijk zoeken naar quick wins aan de hand van beperkte investeringen voor snelle resultaten”, besluit Decaluwé. (TP)