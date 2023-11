Minder regen dan verwacht in de Westhoek

In de Westhoek is donderdag minder regen gevallen dan voorspeld en verwacht was. Het waterpeil staat op meerdere plaatsen wel nog steeds heel hoog. In twee deelgemeenten van Lo-Reninge werd beslist om preventief met evacuaties te starten, maar bij de bewoners was er weinig bereidheid om te vertrekken.

In West-Vlaanderen werd donderdag vooral langs de Franse grens opnieuw veel neerslag verwacht, maar er is minder regen gevallen dan voorspeld en verwacht. Ook de aangekondigde neerslagzone van donderdagavond zou volgens de voorspellingen uiteindelijk minder regen brengen dan verwacht. Alle hulpdiensten blijven uiteraard wel paraat om waar nodig op te treden of bijstand te verlenen.

Het waterpeil staat immers nog steeds heel hoog. Op bepaalde plaatsen in Houthulst, Lo-Reninge en Diksmuide is er geen marge meer. Anderzijds wordt in Keiem, Stavele, De Fintele en Roesbrugge wel een voorzichtige daling of een stagnering van het waterpeil vastgesteld. Ook de Winterdijk in Woumen blijft standhouden.

Maatregelen

Sinds middernacht werden in de Westhoek 180 interventies genoteerd. Daarnaast werd in Lo-Reninge gestart met de preventieve evacuatie van een twintigtal woningen in Reninge en in de Poesel in Noordschote. De bewoners werden verwittigd door de politie, maar er is voorlopig weinig bereidheid tot evacuatie. In Merkem werden meerdere mensen gewaarschuwd dat een evacuatie mogelijk nodig zal zijn, maar op dit moment nog niet aan de orde is. Daarnaast werd in Diksmuide alles op alles gezet om het centrum en het industrieterrein te vrijwaren, door extra dammen op te trekken ter hoogte van de Kleine Dries, de Heernisse en de Bloemmolens. Ten slotte wordt in Middelkerke tussen Mannekensvere en Schore de IJzerdijk een stuk verhoogd.

Momenteel werkt de provincie West-Vlaanderen ook met een aparte commandopost voor de wateroverlast in de streek van Ledegem. Ter hoogte van de bedreigde woonwijk Hemelhoek is het waterpeil licht gezakt. Er wordt ook een kleimuur opgetrokken om de wijk te beschermen. Op meerdere plaatsen in de gemeente werden ook pompen geïnstalleerd. Evacuaties zijn in Ledegem nog niet aan de orde, maar er worden wel voorbereidingen getroffen voor een worst-case-scenario.

Er wordt nog steeds zo veel mogelijk ingezet op het lozen van water richting zee. In dat kader wordt ook het scheepvaartverkeer gestremd. Ondertussen moet wel opgelet worden bij het pompen, want de massale waterverplaatsingen kunnen lokaal tot afschuivingen en verzakkingen in de waterlopen leiden. Op een aantal plaatsen was dit al het geval, maar die problemen worden van nabij opgevolgd en aangepakt. Ten slotte worden in Poperinge en Lombardsijde nog steeds heel wat zandzakken gevuld. Daarbij wordt ook brandweerpersoneel van buiten West-Vlaanderen ingeschakeld om het personeel van Defensie te vervangen.

Vrijdagochtend opnieuw vergadering

Het provinciaal coördinatiecomité komt vrijdagochtend in Diksmuide opnieuw samen met de vertegenwoordigers van de hulpdiensten en de waterbeheerders om de situatie op het terrein op te volgen. In functie van de meest recente weersvoorspellingen kunnen maatregelen indien nodig dan bijgestuurd worden.