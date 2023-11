Marino blijft vechten tegen water, eerst als brandweerman en nu als boer: “Ik was bijna mezelf vergeten”

Marino Leeman (46) is 27 jaar brandweerman. Vrijwillig, bovenop zijn noeste arbeid als landbouwer. De voorbije dagen vocht hij hard tegen het water om mensen te helpen, tot zijn dieren plots bedreigd werden.

“Deze overstroming is mijn drukste brandweerinterventie ooit. Dagenlang was ik in de weer met mijn collega-brandweermannen. Na een nacht met één uur slaap stond de politie plots op mijn hoeve: ik moest evacueren.”

De boerderij van Marino ligt aan de winterdijk, waar de IJzerzee deze week begon te overstromen. “Een akelig gevoel. De helft van mijn dieren werd geëvacueerd, maar mijn melkkoeien kreeg ik niet zomaar weg. Dat is heel moeilijk, heel lastig”, getuigde hij afgelopen woensdag geëmotioneerd.

Dijkbreuk?

“Mijn wereld stortte volledig in, ik was bijna mezelf vergeten”, zegt de man nu. “Ik slaap nog steeds veel te weinig en blijf puur op adrenaline werken. Mijn melkkoeien zijn hier nog steeds en ik zal een evacuatie uitstellen tot het laatste moment.”

Dat was ei zo na op donderdag. “Toen een gerucht de ronde deed over een dijkbreuk. Gelukkig bleek dat loos alarm. Voorlopig kan ik het droog houden op de hoeve. Het water loopt niet langer over de dijk, maar dit weekend moet ik weer bang afwachten.”

Sire

Marino is nu noodgedwongen brandweerman af. “Met pijn in het hart, maar de hoeve komt voorlopig op de eerste plaats.” Daar kreeg hij intussen bezoek van een minister, de premier en de koning. “Een handdruk van de sire, dat maak je niet elke dag mee. Ik ben iedereen dankbaar omdat ze ook mij geholpen hebben wanneer de nood het hoogst was.” (TP)