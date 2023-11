“Laat de zandzakken liggen”: Gemeente Ichtegem doet oproep nadat tiental zakjes verdwenen

De gemeente Ichtegem roept om op de zandzakjes die de voorbije dagen her en der op cruciale plaatsen gelegd werden ook te laten liggen. Er werd immers al opgemerkt dat er een aantal verdwenen zijn. “Zeker op een plaats hebben er al minstens tien pootjes gekregen, dat kan niet de bedoeling zijn. Wij laten ze bewust liggen om snel te kunnen ingrijpen”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert.

Ook de technische dienst in Ichtegem waren samen met de brandweer de afgelopen dagen druk in de weer met de wateroverlast. Verschillende straten stonden onder water en moesten hier en daar afgesloten worden. Op dit moment zijn alle straten terug vrij maar de vele tientallen zandzakjes die toen op plaatsen van wateroverlast werden gelegd bleven er ook liggen. “Dit omdat we snel zouden kunnen ingrijpen waar het nodig is”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert.

“We merkten nu echter op dat verschillende zandzakjes op minstens een plaats voetjes hebben gekregen. Er zijn er zeker minstens tien verdwenen. Dat kan uiteraard de bedoeling niet zijn. De zandzakjes blijven langs de weg en op die strategische plaatsen liggen omdat we snel zouden kunnen ingrijpen. We vragen dan ook met aandrang om alle zandzakjes langs de weg te laten liggen want anders kunnen andere mensen er mogelijks mee in de problemen komen. Zo wordt het hard werk van de technische dienst niet teniet gedaan. Er werden grachten vrijgemaakt en kritieke punten versterkt. De diensten zijn al een hele week bezig en bereiden ons zo voor op regenval die nog komt.” (JH)