IN BEELD – Aanhoudende regen zet Westhoek onder water

Door de wateroverlast is de omgeving van Lo-Reninge in de Westhoek herleid tot één grote zee. Het is zo erg dat sommige huizen en hun bewoners omsingeld raken.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bovendien is het rampenplan afgekondigd om de provincie te beschermen tegen de aanhoudende regenval.

Dit is hoe Lo-Reninge er op dit moment uitziet:

© gf

© gf

De civiele bescherming was paraat in Nieuwpoort:

Aan de Ganzepoort in Nieuwpoort zorgt de civiele bescherming voor extra pompen. © Paul Van Stappen