Huize Zonnevreugd Ichtegem geëvacueerd door wateroverlast: “Twintig senioren en gezin naar OC gebracht”

Twintig senioren en een Oekraïens gezin die in Huize Zonnevreugd op de Markt in Ichtegem verblijven moesten dinsdagavond in allerijl geëvacueerd worden vanwege wateroverlast. “Het water in het centrum steeg erg snel en de beek achter Zonnevreugd trad buiten de oevers”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert. “Daardoor dreigde een hoogspanningscabine onder te lopen.” Iedereen werd enkele uren geëvacueerd. Er kwam ook effectief water binnen, maar alles werd meteen opgeruimd.

Ook Ichtegem bleef dinsdag niet gespaard van waterellende. Ook in die gemeente viel er overdag 25 liter water per vierkante meter en in combinatie met de verzadigde ondergrond leidde dat tot problemen. De grootste problemen kwamen de kop opsteken vanaf 16 uur. Vanaf dan tot na middernacht waren de hulpdiensten en technische diensten van de gemeente non-stop bezig met interventies.

Huize Zonnevreugd geëvacueerd

“Het centrum van Ichtegem kreeg in de namiddag bijzonder veel water te slikken, ook in de buurt van Huize Zonnevreugd op de Markt”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert. “Achter die seniorenflats ligt ook een beek die van zuid naar noord loopt via de Mexicostraat. Die beek trad buiten haar oevers.”

“Vooraan werd een dam van zandzakken gebouwd, maar rond 18.40 uur werd de situatie kritiek. Een ruimte met een hoogspanningscabine dreigde onder te lopen. Op advies van de brandweer werd beslist om Huize Zonnevreugd preventief te evacueren. Twintig senioren en een Oekraïens gezin dat er verblijft werden daarom met een busje van de gemeente naar OC De Ster in de Engelstraat gebracht. Dat bleek de juiste keuze want er kwam effectief ook water binnen in het gebouw. Gelukkig niet in de ruimte waar de hoogspanningscabine gevestigd is, maar wel in de gemeenschappelijke ruimte en de flats beneden. Teams van de gemeente staken meteen de handen uit de mouwen om het water buiten te krijgen en alles op te ruimen. Uiteindelijk kon iedereen om 22 uur terugkeren.”

Tot 1 uur op baan

Ook elders in de gemeente was er veel wateroverlast. De grootste zorgen waren bij de Alettebeek, tussen Ichtegem en Eernegem. Die trad eveneens buiten de oevers en de situatie was er kritiek. De Bruggestraat en Zedelgemsesteenweg werden daarom plaatselijk afgesloten. “De technische diensten waren tot 1 uur in de weer om overal langs te gaan”, vervolgt de burgemeester. “Er werden tal van zandzakjes geplaatst en wegen vrijgemaakt. De toestand is momenteel onder controle al hebben sommige mensen toch water binnen gekregen. Het meeste water is intussen weg getrokken, maar we moeten alert blijven want er wordt nog regen voorspeld.”

Heel wat straten werden wegens wateroverlast tijdelijk afgesloten en dat kan ook de komende dagen opnieuw het geval zijn: dat is zo in de Moerdijkstraat, Leugenboomstraat, Zeeweg, Stationsstraat, Bekegemstraat, Streulestraat en de eerder genoemde straten. (JH)