Hevige regenval zet Park van Heule blank

De hevige regenval heeft ook in Heule huisgehouden. De parkvijver in het Park van Heule trad ver buiten haar oevers waardoor het ganse park momenteel blank staat.

“De Heulebeek gaat al enkele dagen over het waakpeil en zelfs met een drogere periode moet er nog massaal veel water afkomen van de hoger gelegen gebieden. We houden het goed in de gaten,” zegt schepen Axel Weydts (Vooruit). Vroeger had dergelijke stevige regenval in Heule vaak verstrekkende gevolgen. Nu is dat niet meer het geval. “Dankzij de bypass die in 2018 werd aangelegd onder de Warande door de Vlaamse Milieumaatschappij wordt het water sneller afgevoerd en kunnen we ook veel meer water bufferen. De vijver van Heulepark werd uitgebaggerd en fungeert nu als een uitstekend bufferbekken. De vorige legislatuur maakten we al een kruis over de nieuwe verkaveling die stond gepland achter de Stijn Streuvelslaan. Nu dienen die weides aan de winterbedding van de Heulebeek als bufferzone om het overtollige water vast te houden,” vertelt schepen Bert Herrewyn (Vooruit).