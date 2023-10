Uitstekend rapport voor KW: aantal lezers van De Krant van West-Vlaanderen groeit!

Fijn nieuws! Het aantal lezers van De Krant van West-Vlaanderen (KW) is het voorbije jaar serieus gegroeid. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van het CIM (Centrum voor Informatie over Media). KW bereikt elke week 479.100 lezers, dat is een stijging met liefst vijf procent. “Het beste bewijs dat we klaar zijn voor de toekomst”, zo reageert algemeen directeur Thijs Naeyaert.

“En dat is uiteraard heel fijn nieuws”, laat Thijs Naeyaert weten. “Het is voor ons het beste bewijs dat wij klaar zijn voor de toekomst. KW is een merk met een heel rijk papieren verleden, maar ondertussen staan we ook digitaal erg sterk. Het is vooral met dank aan kw.be dat we kunnen groeien, maar het is duidelijk dat ook ons wekelijks print-pakket nog altijd gesmaakt wordt.”

Meer lokaal nieuws

Begin september stuurde KW zijn aanpak wat bij. “Meer dan ooit zetten we in op lokaal nieuws”, legt de algemeen directeur nog eens uit. “We maakten onze lokale kranten dikker, waardoor onze lezers meer nieuws krijgen over hun gemeente. Ook online publiceren we nu meer berichten van onder de kerktoren. We zijn er van overtuigd dat deze aanpak ons verder kan later groeien.”

Dat het bereik van KW groeit, dat merkte hoofdredacteur Bart Casteleyn al in de bezoekcijfers van onze nieuwssite. “Dit jaar hebben we gemiddeld 83.413 bezoekers per dag. In 2022 waren dat er ‘maar’ een goeie 58.000. Dat is een stijging van meer dan 40 procent.” De hoofdredacteur wijt de goeie cijfers aan een digitale omslag waar al jaren aan gewerkt wordt. “Van een papieren medium zijn we verveld tot een hybride nieuwsmerk, dat snel en correct ál het nieuws uit deze provincie online wil coveren. Met dank aan een sterke redactie en een erg uitgebreid medewerkersnet lukt dat meer dan aardig.”

Tot slot willen wij alle lezers danken voor hun trouw. West-Vlaanderen is de mooiste provincie ter wereld en wij blijven al het nieuws en alle verhalen hier met veel plezier brengen…