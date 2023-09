KW zet meer dan ooit in op lokaal nieuws: “Wij verspreiden trots het West-Vlaamse DNA”

Deze krant ziet er vanaf vandaag een tikkeltje anders uit… of moeten we zeggen: een tikkeltje dikker? Voortaan serveren we jullie nóg meer lokaal nieuws. Alle West-Vlamingen zitten bij KW meer dan ooit op de eerste rij voor het nieuws uit hun straat, wijk, gemeente én provincie.

De Krant van West-Vlaanderen is een begrip in onze provincie. Onze missie: elke dag opnieuw het West-Vlaams nieuws tot in de huiskamer brengen. Elke vrijdag met een papieren krant, iedere dag via onze drukbezochte website KW.be.

“We hebben een erg uitgebreid publiek”, stelt Thijs Naeyaert (37) uit Tielt, sinds 1 januari algemeen directeur van De Krant van West-Vlaanderen. “KW bereikt één op de twee West-Vlamingen en onze website – met gemiddeld 1.400 artikels per week – haalt op maandbasis bijna één miljoen bezoekers. Die trouwe lezers zijn we dankbaar en willen we nog meer op hun wenken bedienen.”

Unieke combinatie

In december vorig jaar werd bij abonnees van KW een enquête afgenomen om te peilen naar hun wensen en noden. “Daaruit bleek dat zij graag nog meer regionaal en lokaal nieuws bij ons willen zien verschijnen. Meer verhalen uit hun hun eigen stad of gemeente, dat vragen ze. Die duidelijke boodschap zetten we nu om in de praktijk.”

“Onze krant wordt dus dikker en nóg interessanter dan ze al was. De West-Vlaming hecht veel belang aan wat er onder de eigen kerktoren leeft, maar tegelijk willen we ook de hele provincie blijven bedienen. De unieke combinatie tussen onze vijf lokale kranten (De Weekbode Roeselare-Izegem-Tielt, Brugsch Handelsblad, KW Kortrijk-Menen-Waregem, Het Wekelijks Nieuws Westhoek-Westkust en De Zeewacht, red.), onze provinciale krant De Krant van West-Vlaanderen en KW.be is daar de perfecte motor voor.”

© JOKE COUVREUR

Het wekelijkse magazine KW Weekend keert dan weer niet terug. “De enquête wees uit dat de impact van KW Weekend te klein was. Maar de succesnummers behouden we en integreren we in De Krant van West-Vlaanderen: de televisiegids, twee pagina’s vol puzzelplezier, uittips, unieke wandel- en fietstochten… Alles wat onze lezer meer dan apprecieert.”

KW Club

Van het goeie West-Vlaamse leven kunnen onze abonnees dan weer nog meer genieten dankzij de gloednieuwe KW Club. “De toegangssleutel tot heel veel voordelen”, legt Thijs Naeyaert uit. “Elke abonnee ontvangt vandaag bij zijn krant een magazine met meer dan twintig exclusieve voordelen bij West-Vlaamse handelszaken. Waarom? Wie KW-abonnee is, kan uiteraard al elke dag het nieuws online op de voet volgen en krijgt op vrijdag zijn vertrouwde krant in de bus. Maar nu zorgen we er ook voor dat onze abonnees flink wat geld kunnen uitsparen in het dagelijkse leven, dankzij een persoonlijke lidkaart die hij of zij in de deelnemende zaken kan gebruiken.”

Twintig procent korting bij Bellewaerde, twintig procent bij meubelzaak Top Interieur, liefst 600 euro korting bij fietsenhandel Bizobike… Het zijn maar enkele van de vele voordelen waar ze voortaan van kunnen genieten. “Een aanbod dat we ook stelselmatig willen uitbreiden. Op deze manier willen we onze vele abonnees danken voor hun trouw.”

Historisch

Wie een abonnement op De Krant van West-Vlaanderen heeft, krijgt tot eind dit jaar ook toegang tot Mijn Magazines, het digitale portaal waar alle titels van Roularta Media Group op te lezen zijn. “Onze abonnees kunnen nu ook pakweg Knack, Plus Magazine en Libelle via hun computer, tablet of smartphone lezen.”

“Onze blik staat vol op de toekomst gericht. KW is meer dan ooit dé plek om te weten te komen wat er in West-Vlaanderen leeft, waar aan goeie journalistiek gedaan wordt en waar we onze abonnees centraal stellen. Zij vormen het hart van ons verhaal. De komende jaren moet deze historische krant voor hen aan een mooie toekomst blijven bouwen en helpen we trots het West-Vlaamse DNA verder verspreiden.”

KW in cijfers

– Vandaag telt KW vijf lokale edities. De oudste is De Zeewacht, die al bestaat sinds 1896.

– In 1954 richtte advocaat Willy De Nolf De Weekbode Roeselare op. Dat was meteen ook het begin van onze uitgeverij: Roularta Media Group.

– In de loop van de 20ste eeuw nam Roularta lokale titels over tot heel West-Vlaanderen gedekt was. Zo ontstond ‘De Krant van West-Vlaanderen’.

– KW bereikt 1 op de 2 West-Vlamingen. Op onze website KW.be verschijnen wekelijks gemiddeld 1.400 artikels.

– De meeste artikels worden geschreven door zo’n 400 lokale medewerkers. Op onze redactie in Roeselare werken daarnaast 36 vaste mensen aan KW.