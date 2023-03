Onze mollenvanger Marc Denys is de Mol al op het spoor

In Arizona namen we al afscheid van twee kandidaten: tijdens de eerste aflevering van Matteo Simoni, de leuke gast en zeker niet de ‘chique BV’, en afgelopen zondag van Samya, de jonge, vrolijke advocate uit Zaventem. Afgelopen zondag kregen we mooie beelden voorgeschoteld van de treinreis langs de Verde Canyon Railroad, reden we om ter traagst naar Gilles De Coster en waren we getuige van de fysieke selectieproeven bij de Navy SEALs, een Amerikaanse speciale eenheid.

Twee afleveringen ver en de aandachtige kijker kan mogelijks al goed een onderscheid maken tussen de enthousiaste kandidaten en de mogelijke Mol.

Ik overloop samen met u alle overblijvende deelnemers.

Leïla (34), antropoloog uit Dambrugge

Voor tv-kijkend Vlaanderen heeft Leïla zich na de tweede aflevering ontpopt tot hoofdverdachte, maar ik zie in haar gewoon een ijzersterke, leuke vrouw die doet wat ze wil doen: de finale halen en zich kronen tot eindwinnaar.

Als traagste chauffeur mocht ze alle filmpjes bekijken en ze spreekt achteraf van een mogelijk ‘vergiftigd geschenk’. Ze denkt als kandidaat die vol in het spel zit en niet als Mol. Ook in de eerste aflevering zagen we dit. De antropoloog wilde Lieselot geen extra kans geven toen de slagersvrouw vastzat in de caravan. Leïla heeft een sterk willetje en laat zich niet de mond snoeren door andere kandidaten. Lieselot weet (als fan van het Britse Koningshuis) heel zeker dat wijlen Koningin Elisabeth gestorven is in de namiddag, Leïla volgt haar niet.

De tips leken overduidelijk: het vierde voorwerp moest wel de vaas met bloemen zijn. Leïla repliceert met: “Ik ben totaal niet overtuigd”.

Ik hou van haar licht Frans accent en duim voor haar dat ze het kan uitzingen tot aan de finale!

Conny (58), docent wiskunde uit Bonheiden

‘Ons moeke’, zoals eerste afvaller Matteo Simoni haar noemde, is een geval apart. De oudste van de groep valt op door haar grappige uitspraken en een onuitputtelijke bron van enthousiasme.

Hoewel Conny Steve ontmaskerde (“Dat is Matteo Simoni!”), wat de groep 2.000 euro kostte, zie ik ook in haar opnieuw enkel een superleuke kandidate. Want zij heeft uiteindelijk de sleutel gevonden om Lieselot te bevrijden tijdens de eerste aflevering en tijdens het filmpje met de vallende spot spreekt ze onmiddellijk over een test, wat mij geen mollengedrag lijkt.

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette

Tijdens de eerste aflevering viel ze, samen met het spaarvarken van 3.000 euro, bij de slackline-opdracht nog in de diepte, maar afgelopen zondag kroonde de gynaecoloog uit Jette zich tot een slimme en sluwe kandidaat. In de trein loste ze de meeste raadsels op en bij de fysieke proef was ze net een sportkampioen bij de sit-ups, het lopen en het pompen.

Daarna haalde ze dan ook nog eens de eindmeet in het lopen. Daarbij had Comfort al twee rondjes in de benen, waardoor het geen makkelijke opgave was. Comfort en Thomas maken deel uit van het enige duo dat in de drie opdrachten slaagde.

Lancelot (27), vastgoedmakelaar uit Antwerpen

Lancelot was na de eerste aflevering dé hoofdverdachte. Want hij liet Samya en Conny achter om vervolgens te snel aan te komen bij Gilles De Coster om af te drukken, terwijl de 60 minuutjes nog niet waren afgerond.

Maar intussen weten we al beter hoe Lancelot in elkaar steekt: geen poespas, het moet vooruit gaan bij onze vastgoedmakelaar. Laten we genieten van zijn droge humor en zijn directheid en zijn eigenzinnige karakter wat door de vingers zien. Want het was grappig om zien hoe hij toch die geschilde aardappelen wou afschieten, terwijl Samya en Lieselot de groep net hadden gewaarschuwd om dit niet meer te doen.

Ruben (22), patissier uit Nijlen

De Kempische patissier Ruben kwam tijdens de eerste aflevering uit de kast als superfan van Matteo Simoni en afgelopen zondag kreeg je als kijker goed door dat hij niet de saboteur kan zijn van dit seizoen. Hij is enthousiast en sympathiek, maar hij liet zich toch gemakkelijk afdrogen door Leïla tijdens de ‘bestuurdersproef’. Ondanks zijn stop voor ‘de grote boodschap’ liet hij zich teveel opjagen door de altijd gehaaste Lancelot. Hopelijk kunnen we nog enkele weekjes genieten van Ruben, want zijn verhaaltjes zijn vaak hilarisch.

Toos (27), schrijnwerker uit Zaventem

Zeg nu eens eerlijk, zou een Mol zich manoeuvreren in de rol die Toos zondagavond had? Als schrijnwerker viel hij daar voor gans Vlaanderen door de mand, omdat hij alle gereedschappen niet op de juiste plaats kon leggen. Al mijn begrip hiervoor: je kunt niet alles weten en met al die camera’s, die op jouw vingers kijken, wordt zelfs het kleinste foutje uitvergroot. Maar de gemiddelde tv-kijker zag hierin ‘het bewijs’ dat Toos de Mol was. Met die geschilde aardappelen hetzelfde verhaal. Natuurlijk ging hij voor de volle emmer (geschilde aardappelen) toen de ‘munitie’ op was. De ongeschilde aardappelen lagen verspreid op de grond. Het moest snel gaan en dan grijp je naar de meest praktische oplossing, de volle emmer. Toos is een kandidaat, zeker niet de saboteur.

Voorgaande 6 kandidaten zie ik niet als Mol. Ik heb maar twee personen die ik extra in de gaten hou en het zijn de twee West-Vlamingen: Lieselot, die naast de vrijstelling greep tijdens de eerste aflevering, en mijn voorlopige hoofdverdachte Thomas. Ik heb dus niet eens de Casio rekenmachine van Conny nodig om op een score van 100% uit te komen, nu al durf ik te voorspellen dat we zeker een West-Vlaming in de finale gaan krijgen.

Lieselot Devos (32), slagersvrouw uit Rollegem-Kapelle

Lieselot neem ik voorlopig nog mee, omdat ik haar niet kan uitsluiten als mogelijke Mol. Ze wou al direct gaan voor die allereerste vrijstelling en ook al leefde ze dagenlang buiten de groep, toch klopte ze Matteo Simoni bij de test. Het was de acteur die het rode scherm zag. Misschien was dit wel een perfect afleidingsmanoeuvre om de eerste verdenkingen meteen van zich af te houden? Hoe ze zichzelf uit die caravan praatte en loog over de tijd stemt tot nadenken. Ze komt over het algemeen weinig in beeld en enkele bizarre aanwijzingen zitten me dwars. De Mol in Amerika zal wel veel liegen, ‘Lies a Lot’. En in de begingeneriek van de tweede aflevering kwamen achtereenvolgens Leïla, Samya, Lancelot en Toos in beeld: L-S-L-T. Vergeten we ook niet dat Lieselot een brave slagersvrouw lijkt, maar journaliste van opleiding is. Een echte zakenvrouw die dagelijks deals afsluit (haar eigen woorden), een leuke dame die van aanpakken weet.

Thomas (42), leerkracht uit Kortrijk

Last but not least, mijn Molletje Thomas. De leraar uit Kortrijk, in zijn hemd van zijn overleden buurvrouw en een koffer vol leuke verhalen. Hij is echt wel de sympathieke vriend van iedereen en weet zich makkelijk staande te houden tussen al dat jong geweld en Conny.

Hij molt op een grandioze manier, in zijn handelingen herken ik de hand van de Meester.

Tijdens de tweede opdracht stelde hij zich kandidaat voor de linedance-opdracht. Hij rekende zichzelf bij de beste dansers en hij deed het ook schitterend, ware daar niet dat ene foutje dat net genoeg was om zowel 1.000 euro verloren te laten gaan, alsook de opdracht van Comfort, enkele kilometer verder weg, extra te bemoeilijken. Zijn ene foutje viel niet op naast alle andere missers van zijn mededansers, maar zijn fout had wel zwaardere gevolgen. Goed gemold, Thomas!

Afgelopen zondag was het Thomas die communiceerde met de andere groep. Heeft hij die afstand tussen trein en vangnetten wel zo correct doorgegeven? Waarom wou hij, met minder dan 5 minuten resterende tijd over op de klok, niet de hulp inschakelen van de handige Harry?

Volgens Thomas waren ze ‘goed bezig’ en was de hulp van Harry zogezegd niet nodig…

De Mol aardt in elk geval goed in Arizona. Er kon al 27.600 euro gewonnen worden en in de groepspot steekt voorlopig slechts 6.330 euro. Benieuwd hoe het volgende zondag zal verlopen.

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys