De Mol pakt uit met verrassing van formaat (maar West-Vlamingen stelen alweer de show)

Na 11 seizoenen weet De Mol nog steeds te verrassen. Deze keer pakten ze uit met een opmerkelijke tiende kandidaat, en was het vanaf het begin nagelbijten voor de West-Vlaamse Lieselot. “Het was fijn geweest om hem er nog een week extra in te hebben, zodat Vlaanderen minstens een week de vraag had gesteld: zouden ze dúrven?”, aldus presentator Gilles De Coster.

(opgepast: spoilers)

De makers flikken het weer. Niet alleen pakken ze als vanouds uit met indrukwekkende beelden, een geweldige soundtrack, pittige opdrachten én een fantastische groep, maar ze trapten het nieuwe seizoen ook af met een verrassing van formaat.

“Dit hebben we nog nooit gedaan”, zagen we presentator Gilles De Coster vorige week al zeggen tegen de mysterieuze tiende kandidaat wiens identiteit we nog niet te zien kregen. Hij had niet gelogen, want voor het eerst in de geschiedenis van De Mol mocht een bekende Vlaming aantreden als kandidaat. Een droom die uitkwam voor acteur Matteo Simoni, die mee mocht afreizen naar de Amerikaanse staat Arizona.

Matteo was niet de enige bekende Vlaming die gepolst werd om mee te doen… © Play4

Al moest hij meteen ook aan de bak, want als hij de hele dag zou kunnen volhouden dat hij goed lijkt op de acteur, dan zou hij 2.000 euro ophalen voor de groepspot. Het was de Kortrijkse Thomas die het als eerste opmerkte ‘dat hij wel verdacht op die acteur leek’. Simoni hield voet bij stuk, maar moest uiteindelijk plooien toen wiskundeleerkracht Conny iets te zelfzeker opmerkte dat het echt wel Simoni was. Weg 2.000 euro.

Al was het ook slikken toen de eerste opdracht de mist inging, en ze al meteen 4.000 euro aan hun neus voorbij zagen passeren.

Stevig risico

Lieselot Devos uit Rollegem-Kapelle begon met de nodige dosis lef aan de reeks: door snel toe te zeggen op een risicovolle proef – waarbij ze een vrijstelling kon verzilveren – moest ze een aparte proef uitvoeren tegen Toos. Die verloor ze, waardoor ze pas op het einde van de aflevering kon aansluiten. Met weinig informatie, en dus met grote kans om niet door te stoten.

Bovendien is al snel duidelijk dat het heel goed zit in de groep, en dat er een bijzondere fijne dynamiek ontstaat. Al moet er nog duidelijk gewerkt worden aan de coördinatie bij hun opdrachten. Want het is letterlijk en figuurlijk dansen op een slappe koord. Ondanks verwoede pogingen ziet de groep opnieuw een proef in het water vallen, en konden ze slechts 500 euro van de 5.500 verzilveren.

Voor Lieselot uit Rollegem-Kapelle was het bang afwachten. © Play4

Het venijn zat in de staart van de aflevering. Beenhouwersvrouw Lieselot moest bevrijd worden, wat de groep geld kon opleveren. Maar hoe minder tijd er overbleef, hoe minder tijd er ook was voor Lieselot om info te vergaren om de vragen correct in te vullen. Stress bij alle partijen, en Lieselot leverde meteen dé quote van deze eerste aflevering af: “Mag ik eens een West-Vlaming aan de telefoon krijgen?”

Want er is geen tijd te verliezen, en West-Vlamingen weten het als geen ander dat je nog vlotter praat in je eigen dialect. Al moet ze misschien de titel van ‘quote van de aflevering’ overlaten aan haar West-Vlaamse collega Thomas, die tijdens zijn auditie terloops opmerkte dat zijn hemd ‘er eentje die hij had geplukt uit de kleerkast van zijn buurvrouw die overleden was’. Ok, dan…

Thomas uit Kortrijk blijkt een no-nonsense kandidaat te zijn, met een hoge aaibaarheidsfactor (zelfs in het hemd van zijn dooie buurvrouw). © Play4

Lieselot bleek overigens meteen een sterke speler te zijn, want niet alleen raakte ze er op tijd uit, maar vulde ze ook nog eens succesvol de vragenlijst in. Meer nog: ze kon de schamele geldpot van 500 euro nog eens spekken met 930 euro. Van een ommekeer gesproken.

Teleurstelling

Het rode scherm was voor Matteo Simoni. Die baalde na afloop geweldig. “Ik was enorm teleurgesteld, en ook wat kwaad op mezelf. Het was het laatste wat ik wilde: er al na de eerste aflevering uitvliegen.”

Net als de makers overigens. “Het was fijn geweest om hem er nog een week extra in te hebben, zodat Vlaanderen minstens een week de vraag had gesteld: zouden ze dúrven?”, aldus Gilles De Coster. Zijn deelname aan De Mol was weloverwogen. “Met de redactie brainstormen we altijd uitgebreid op voorhand”, weet Gilles. “Al regelmatig stelden veel mensen ons de vraag wanneer we eens een editie zouden maken met bekende Vlamingen. En toen dachten we: wat als we er ééntje meenemen? Wat doet dat met de groepsdynamiek? Ontpopt die zich al snel tot een kandidaat als een ander? Of is dat net verdacht?”

Even leek het alsof Matteo ‘Steve’ Simoni zou weggeraken met zijn alter ego. © Play4

“Van Matteo wisten we dat hij grote fan was van het programma – hij liet dat al vaak eens vallen bij Woestijnvis. We hebben hem en een reeks andere kandidaten gepolst of ze zich wilden opgeven. Maar enkel op voorwaarde dat ze alle proeven doorliepen, net als de andere kandidaten. Hoeveel het er precies waren, geven we niet mee. Maar we hebben er wel verschillende gecontacteerd, ja, zodat we keuze hadden. Stel dat we al drie geweldige Limburgers hadden, dan was de kans klein geweest dat hij het zou geworden zijn. Maar we zagen hem vooral als een kandidaat als een ander, met als beroep acteur. Hij heeft het in elk geval geweldig gedaan.”

21 zalen

Maar wie hoopt op een volledige versie met BV’s, zou wel eens ontgoocheld kunnen zijn. “Dat zijn we nog steeds niet van plan, nee. Het zou ook voor een heel andere dynamiek kunnen zorgen. Ze zijn een camera gewoon, kennen elkaar… Nee, laat het dan maar over aan de onbekende postbode, slager of leerkracht. Eigenlijk proberen we onszelf nooit te overtreffen. We proberen af en toe iets interessants uit, zonder daarbij aan het basisconcept te raken. Bovendien duiken BV’s al op in heel wat programma’s. Het mooiste bewijs dat dit met en voor ‘onbekende’ Vlamingen is, zien we met de finale, die we opnieuw zullen uitzenden in Kinepolis. Ooit zijn we begonnen met 4 zalen. Straks vullen we ze allemaal, maar liefst 21 zalen.”

De Mol, elke zondagavond om 20 uur op Play4. De finale wordt gespeeld op zondag 7 mei.