“In het echt ben ik geen bitch. Hoop ik toch”: Ayana Doucouré (22) schittert als Margaux in ‘Knokke Off’

Ook het tweede seizoen van ‘Knokke Off’ lijkt uit te groeien tot een regelrechte hit. Mede dankzij Ayana Doucouré. De actrice, die lange tijd in Koksijde woonde, kruipt opnieuw in de huid van Margaux, de beste vriendin van Louise Basteyns, het hoofdpersonage van de internationaal gelauwerde serie. “Deze reeks opent zoveel deuren voor me”, glundert ze.

Een groepje jonge twintigers brengen hun zomer door in Knokke-Heist en raken, samen met hun familie, verstrikt in een web vol intriges, drama en liefdesperikelen. Het plot van Knokke Off lijkt op het eerste zicht erg eenvoudig, maar is tegelijk ijzersterk.

Het eerste seizoen brak zowel in eigen land als internationaal alle records. High Tides, zoals de serie over buiten de landsgrenzen op Netflix heet, is in zeven talen gedubd en stond in liefst 43 landen in de toptien. Argentinië, Colombia, Kenia, Canada… Zo goed als overal ter wereld weten ze intussen waar Knokke ligt.

Via Mechelen en de Ardennen naar Koksijde

Ook seizoen twee, dat momenteel zijn finale nadert op het streamingplatform VRT MAX, scoort opnieuw bijzonder sterk. Niet alleen Pommelien Thijs acteert er als Louise Basteyns de pannen van het dak, ook Margaux, Louises beste vriendin, zorgt voor de extra kruiding.

Die krijgt opnieuw gestalte door Ayana Doucouré. Zij woonde lange tijd in Koksijde, is 22 lentes jong en heeft al een stevig parcours achter de rug.

“Ik ben geboren in Londen, maar op mijn zesde ben ik – samen met mijn mama en zus Faila – naar Mechelen verhuisd”, legt ze uit. “Daarna trokken we naar de Ardennen, om rond mijn elfde in Koksijde onze stek te vinden. Daar ben ik tot rond mijn achttiende gebleven, nu woon ik opnieuw in Mechelen. Maar West-Vlaanderen, en dan vooral de kust, beschouw ik als mijn thuishaven.”

Dat Knokke Off het zo goed doet, schenkt haar veel voldoening, vertelt Ayana met blinkende ogen. “Ik ben trots om van dit verhaal deel uit te maken. Ik heb een topcast en -crew rond me en leer enorm veel bij. Ik ben erg gegroeid, als actrice én als persoon.”

Dierenarts

Al had ze aanvankelijk niet de ambitie om het als actrice te maken. “Ik wilde dierenarts worden. We hadden thuis zelfs lang geen televisie”, glimlacht ze.

“Maar tijdens de coronacrisis kreeg ik een mailtje met de vraag of ik aan de audities van Hacked (bekroonde serie, red.) wou deelnemen. Hoewel ik geen dramaopleiding heb gevolgd, besloot ik mijn kans te wagen. Met de rol van Evelyn als resultaat. Sindsdien is de bal blijven rollen.”

Margaux zorgt voor het spreekwoordelijke peper en zout in de serie. © © VRT

Er volgden nog rollen in Hawa & Adam, Kameleon en Assisen, maar Knokke Off lijkt voor de grote doorbraak te zorgen. “Ik geef een nevenpersonage gestalte, maar krijg vaak te horen dat Margaux voor het spreekwoordelijke peper en zout zorgt. Wanneer ze in beeld komt, mag je er gif op innemen dat er iets staat te gebeuren. Daar hou ik wel van.”

Margaux heeft een eerder bitchy en rebels randje. “Ayana en Margaux zijn twee totaal verschillende personen. Al zijn er ook gelijkenissen. Ik groeide ook op met een alleenstaande mama. Daardoor voel ik haar aan als een vrouw die haar mannetje staat, net als ikzelf. Margaux is eerder conservatief, terwijl ik net erg open minded ben en verandering omarm. En dat bitch-gehalte heb ik niet. Hoop ik toch”, knipoogt ze.

Dat Knokke Off zo’n kassucces is, ligt volgens Ayana aan het ijzersterke verhaal. “Het geheel zit gewoon erg goed in elkaar. Elk puzzelstukje klopt. En het blijft ook een beetje binnengluren in de wereld van onbereikbare rijkdom. Dat verklaart ook dat de reeks in andere landen zo sterk scoort.”

© © VRT

“Wij Vlamingen kennen Knokke, voor de rest van de wereld was het een eerder anonieme badplaats. Tot nu. Dat merkte ik onlangs tijdens een skivakantie in Val Thorens. In een pub kwam een groepje Ierse mannen op me af. Are you the girl from High Tides?, kreeg ik te horen. Dan wrijf je je wel eens in de ogen.”

Hoewel acteren toevallig op haar pad kwam, weet Ayana nu al dat ze hier carrière in wil maken. “Dit is echt mijn ding. Knokke Off opent ook veel deuren, al blijft het een zoektocht. Niet enkel in eigen land, ook in Nederland sta ik op de radar. Dat had ik vijf jaar geleden nooit durven dromen.”

West-Vlaams

Knokke Off speelt zich dan wel aan onze kust af, in de serie valt amper een woord West-Vlaams te horen. “Ik hou van ons dialect, naar mijn gevoel mag er meer West-Vlaams gesproken worden. Hoe dan ook is de impact van Knokke Off is echt huge.”

“Toen we het eerste seizoen aan het opnemen waren, kraaide in de Knokse straten amper een haan naar ons. Nu stonden we scènes op te nemen met rijen kijklustigen in de achtergrond. Dan besef je wel dat het een dingetje geworden is.”

© © VRT

Met als gevolg dat Ayana stilaan een bekend gezicht is. “Ik word vaak herkend, ja”, glimlacht ze. “Selfies op feestjes en festivals: het hoort er gewoon bij. Ik beschouw het als een teken van appreciatie, maar ik blijf dat eenvoudig meisje van aan de Koksijdse kust.”

“Weet je waar ik nog het meest van droom? Een rol waarbij ik de band tussen mens en paard in de verf kan zetten. Als tiener had ik een eigen paard: Pirate, in de manege Ter Duinen. Ooit wil ik een toegewijde amazone vertolken.”

Maar deze zomer eerst een cocktail in een strandbar in Knokke? “Ik heb heel leuke herinneringen aan de badplaats. De rust en natuur hebben me echt aangenaam verrast. Ik zal er zeker nog te zien zijn. Maar dan kom ik niet als Margaux, maar als Ayana.”

‘Knokke Off’: elke vrijdag een nieuwe aflevering op VRT MAX.