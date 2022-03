Elise Lagrou (9) brengt ‘Vuurwerk’ in The Voice Kids: “Zingen fleurt mij helemaal op”

Het is uitkijken naar de aflevering van The Voice Kids op VTM op vrijdag 1 april. De 9-jarige Elise Lagrou werd geselecteerd tijdens de Blind Auditions en brengt er het lied ‘Vuurwerk’ van Camille Dhont.

Elise Lagrou (9) is de dochter van Raf Lagrou en Chani Taillaert en woont op Sint-Jan in Wingene. Ze volgt les in de basisschool Emmaüs in Aalter. Het meisje is heel muzikaal aangelegd en beschikt over een uitstekend zang- en danstalent. Ze waagde haar kans om deel te nemen aan de audities van The Voice Kids en Elise kon de jury overtuigen om verder te gaan.

“Mijn allergrootste hobby is piano spelen, zingen en dansen”, vertelt Elise. “Momenteel volg ik les bij de musical- en theaterschool ‘De Musical Fabriek’ in Roeselare en ik volgde ook musicalcampus bij Theatre. Het is door acteur en musicalperformer Jeroen Logghe van Theatre dat ik deelneem aan The Voice. Hij vertelde mij dat ik heel mooi kon zingen en dat ik kans maak om het ver te schoppen in The Voice. Mijn mama was nogal twijfelachtig, maar tenslotte schreef Jeroen mij toch in.”

Verrassing

Elise droomde ervan om deel te nemen aan The Voice Kids. “Mijn droom werd voor een stuk werkelijkheid. Ik sta ’s morgens al zingend op en ik ga ’s avonds al zingend slapen. Zingen doet mij goed en fleurt mij helemaal op. Dit is de eerste keer dat ik deelneem aan een wedstrijd. Tijdens de grote musical Daens in het pop-uptheater in Puurs waar ik aan deelnam, kreeg ik een leuke verrassing. Ze vertelden mij dat de cameraploeg een filmpje wilde maken van Free Souffriau, maar dat filmpje was voor mij bedoeld en ik wist van niks. Na de voorstelling riep Free Souffriau mij naar voor en toen vertelden ze mij het grote nieuws dat ik geselecteerd was voor deelname aan de Blind Auditions van The Voice Kids. Dit was eind november en de uiteindelijke opnames vonden plaats begin januari.”

Vuurwerk

Elise maakte zich klaar om het grote podium te betreden en van stress had ze een beetje last. “Stress had ik, maar het was gezonde stress”, weet Elise. “Optreden voor een groot publiek is voor mij vooral genieten. Ik had wel stress voor de rode stoel. Ik hoopte natuurlijk dat er iemand van de coaches zijn of haar stoel zou omdraaien, maar nu mag ik nog niet vertellen of dit daadwerkelijk gebeurd is. Ik was ook verbaasd dat de studio er zo klein uitzag. Op tv zie je een grote en ruime studio, maar dit is echt niet zo. Ik koos voor het nummer ‘Vuurwerk’ van de Belgische zangeres Camille Dhont. Het is een bekend nummer en ideaal om live te zingen. Het is een nummer dat echt bij mij past. Later wil ik zangeres worden. Moest dit echt niet lukken, dan kies ik ervoor om in het onderwijs te staan. Wie weet word ik wel muziekleerkracht.”

The Voice Kids is nu vrijdag 1 april te zien op VTM om 20.35 uur. Dan komen we te weten of Elise de coach weet te verleiden voor verdere deelname.